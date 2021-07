MV Agusta e le sue moto diventano protagoniste di un fumetto. Gli ultimi modelli delle 2 ruote di Schiranna, ognuno abbinato ad un personaggio che ne interpreta l’archetipo del suo proprietario ideale. Il primo episodio è dedicato a Cesare e alla sua Turismo Veloce.

GLI EPISODI La prima puntata, Lo spirito della montagna, già disponibile sul sito ufficiale MV Agusta, è dedicata a Cesare, pilota di elicotteri del soccorso alpino che nel tempo libero ama esplorare le strade panoramiche intorno alla base in sella alla sua Turismo Veloce. Le altre moto, che appariranno nei prossimi episodi, sono le Brutale 3 e 4 cilindri, la Rush, la Dragster, la F3 e la versione Rosso della Turismo Veloce. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, Accademia di Visual Arts e New Media, una delle più importanti scuole di fumetto italiane.

UN MIX Il concetto si basa su una serie di storie brevi che raccontano MV Agusta in modo fresco e coinvolgente, ispirate in parte dalla tradizione noir e in parte dagli eroi dei fumetti a tema motori degli anni 70. Fondamentalmente un modo diverso per attirare l'attenzione del pubblico, come dichiarato da Filippo Bassoli, Marketing Director di MV Agusta Motor: “Per catturare nuove audience, e penetrare nuovi mercati, occorre avere una mente aperta e non avere paura di fare le cose in modo diverso. MV Agusta sta attualmente allargando la sua base clienti con l’ingresso in nuovi segmenti. Questa serie a fumetti rappresenta una piccola rivoluzione nel modo di comunicare il nostro marchio, e anche una evoluzione in quanto la nuova narrativa intorno ai nostri ultimi modelli è chiaramente indirizzata alle giovani generazioni di biker, ma strizza l’occhio anche ad una clientela più matura. Gli otto personaggi scelti sono la personificazione ideale delle aspirazioni degli appassionati del nostro marchio rispetto ai modelli rappresentati. Ma al di là di ogni considerazione di marketing, questi fumetti sono divertenti da leggere, scritti benissimo e splendidamente disegnati. Sono certo che ai fan di MV Agusta nel mondo piaceranno, rafforzando quel sentimento di appartenenza che va oltre le frontiere geografiche e i confini sociali”. Sul sito ufficiale MV Agusta è stata creata una sezione dedicata per ospitare la serie. Tommaso De Stefanis, autore dei testi e talento riconosciuto a livello internazionale, è attivo sulla scena comics dal 2007. Per questo progetto ha collaborato con l’artista Davide Castelluccio, autore dei disegni.