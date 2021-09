Novità 2022

MV Agusta presenta la Brutale 1000 più accessibile, per ''tutti''. Si tratta della nuova Brutale 1000 RS, che è tale e quale alla sorella RR per quanto riguarda motore, telaio e forcellone, ma si differenzia per le sospensioni e altri particolari.

MV Agusta Brutale 1000 RS 2022

Come dicevamo sulla nuova RS cambiano le sospensioni, che sono meccaniche, all'infuori dell'ammortizzatore di sterzo elettronico Ohlins. Ci sono una forcella Marzocchi e un monoammortizzatore Sachs con diverse tarature, cerchi in alluminio ma anche una nuova sella – a 845 mm da terra – con imbottitura più comoda, nuove pedane e specchietti retrovisori, ma anche una coppia di semi-manubri, più alti rispetto a quelli della RR. Insomma, la posizione di guida è stata rivista, così come il setting, per rendere la Brutale 1000 RS più utilizzabile nella vita di tutti i giorni. Il peso della Brutale 1000 RS è di 186 kg a secco.

MV Agusta Brutale 1000 RS 2022: il motore

Il 4 cilindri in linea con valvole radiali e bicchierini DLC è lo stesso della Brutale 1000 RR. Cilindrata di 998 cc per 208 CV a 13.000 giri/min e 116,5 Nm a 11.000 giri/min. La fasatura degli alberi a camme – dicono in MV – è stata ulteriormente migliorata, per una curva di coppia ai bassi e medi regimi ancora più efficace. Il cambio elettronico EAS 3.0 vede l'arrivo di un nuovo sensore, per cambiate ancora più precise e innesti più dolci. Non poteva mancare, infine, lo scarico a 4 uscite.

MV Agusta Brutale 1000 RS 2022: la strumentazione TFT da 5,5''

L'elettronica della Brutale 1000 RS si affida alla piattaforma inerziale IMU. Ci sono l'FLC – Front Lift Control – l'ABS cornering, che sfrutta il modulo Continental MK100. Il cruscotto TFT da 5,5'' funziona in abbinamento all'MV Ride App e, grazie alla funzione mirroring, è possibile sfruttare la strumentazione della RS come navigatore con indicazioni turn by turn. Optional il sistema di monitoraggio della pressione TPMS.

MV Agusta Brutale 1000 RS 2022: vista dal posteriore

La nuova MV Agusta Brutale 1000 RS, che è disponibile nelle colorazioni argento/grigio scuro metallizzato e rosso/grigio scuro metallizzato, attacca il mercato a 25.500 euro, vale a dire 6.800 euro meno della sorella RR, che costa 32.300 euro.