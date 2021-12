A 414 km/h sull'autostrada con la Bugatti Chiron. Il video

A oltre 400 km/h su una strada aperta al traffico: questa l'impresa del fortunato Radim Passer, che con la sua Bugatti Chiron ha raggiunto addirittura i 414 km/h di tachimetro in un tratto di autobahn senza limiti di velocità nei dintorni di Wittenberg, Germania. Il video del record è al livello dell'impresa: curato nei minimi dettagli. Guardatelo qui sotto. Una curiosità: ''passer'', in inglese, è colui che sorpassa. Coincidenze? Non credo...

I PRECEDENTI Radim non è nuovo a imprese del genere. In precedenza aveva già raggiunto sullo stesso tratto di strada, che è lungo una decina di chilometri, una velocità superiore ai 400 km/h con la sua Bugatti Veyron. Nel video si raccontano anche i numerosi inconvenienti che lo hanno costretto a diversi tentativi - in anni successivi - per poter raggiungere quel traguardo: dalla temperatura ambientale troppo bassa perché le gomme entrassero in temperatura a noie della trasmissione. Com'è complicato lanciare a tutta birra un'auto di serie!

Radim Passer al volante della Veyron

SCATTA L'ORA X A luglio 2021, dopo sei anni dal suo precedente viaggio sull'autostrada tedesca senza limiti, Radim è riuscito a lanciare a tutta velocità anche la Chiron. Ma questa volta, per garantirsi i più ampi margini di sicurezza, e forse nella speranza di non dover ripetere troppe volte il tentativo, ha spedito prima l'auto a Molsheim, per una completa e accurata ispezione (che non deve essere costata poco, visti i prezzi del service Bugatti). Ottenute dalla Casa tutte le garanzie del caso, si è presentato con un manipolo di amici e di altre supercar sul tratto designato alle 4:50 del mattino, alle prime luci dell'alba, così da trovare meno traffico.

Il tachimetro della Bugatti Chiron segna 412 km/h: ci siamo quasi...

COME I BLUES BROTHERS? In una cornice quasi surreale, la Chiron ha scatenato tutti i suoi 1.500 CV, con una Porsche 911 Turbo Cabrio, una Lamborghini Aventador e una Bentley Flying Spur a sorvegliare e assistere nelle riprese. Nella descrizione del video, Radim sottolinea che il tratto della A2 impiegato era a 3 corsie, lungo 10 km con una lieve discesa nel mezzo che garantiva la completa visibilità di tutto il tratto. E prima di partire tutti i partecipanti si sono raccolti in preghiera per la buona riuscita di un'impresa realizzata ''anche per indurvi a considerare una relazione con Gesù, che porta vero amore, gioia e speranza a chiunque venga a Lui'', scrive Radim. Il tentativo di conversione più originale che la Chiesa ricordi, suppongo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/12/2021