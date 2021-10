Video Youtube

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ è stata presentata a settembre del 2019, insieme al fatto che ne sarebbero stati prodotti solo trenta esemplari, venduti alla modica cifra di 3 milioni e mezzo di euro cadauno. Salto avanti a fine 2021, la casa francese ha cominciato le consegne delle sue auto.

UNBOXING Due esemplari sono stati recapitati - in un luogo non meglio precisato - al concessionario Miller Motorcars, che ha pensato bene di realizzare un unboxing davvero particolare, con le auto che escono da due strettissimi container di legno.

Bugatti Chiron Super Sport 300+, unboxing a suon di fiamme e fuochi d'artificio

FUOCHI D’ARTIFICIO Le Bugatti vengono poi condotte in un cortile, accolte da fiamme sparate verso il cielo e spettacolari fuochi d’artificio. Una degna accoglienza per due mostri come questi! La Super Sport 300+ prende il nome dalla velocità massima raggiunta in pista nel 2019: 304.77 miglia orarie (pari a 490,48 km/h). Un risultato reso possibile dal motore W16 da otto litri con quattro turbocompressori, capaci di erogare la bellezza di (quasi) 1.600 CV.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/10/2021