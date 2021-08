UNA PER QUATTRO Grezza, autentica. E dal valore inestimabile. Anzi no, una stima ora è stata formulata, e non è una gran bella notizia. Oppure, chissà: chi nei mesi scorsi avesse inviato una mail a Molsheim per esprimere il proprio interesse per Bugatti Bolide, forse si aspettava di dover scucire anche qualcosa in più, che non 4 milioni di euro. A noi mortali, certe logiche non appartengono. Sta di fatto che, dopo l'annuncio della produzione della sua meravigliosa hypercar da pista, la gloriosa Casa automobilistica francese ora stabilisce anche il prezzo. 4 milioni di euro, uno per ciascun terminale di scarico. Ma le nuove foto (vedi gallery), almeno quelle sono omaggio.

YES, WE CAN ''Dal momento della sua presentazione, la Bolide ha generato attorno a sé grande entusiasmo'', spiega il presidente Bugatti Stephan Winkelmann dalla Monterey Car Week. ''Un numero significativo di appassionati e collezionisti ci ha chiesto di sviluppare il concept e di convertirlo in un veicolo di produzione. Sono rimasto assolutamente stupito dalle reazioni e dai feedback della community di tutto il mondo. Abbiamo quindi deciso di fare della Bolide una few-off, e di dare l'opportunità a 40 clienti di guidare questa incredibile vettura''.

IN CIFRE I team di progettazione e ingegneria Bugatti hanno già iniziato a sviluppare il modello di serie. O meglio, a sviluppare la cosa più estrema che l'azienda abbia mai fatto. Tanto per rinfrescarci la memoria: il motore W16 da 8 litri sprigiona 1.850 cv di potenza e 1.600 Nm di coppia a 2.250 giri/min, grazie all'uso di carburante da corsa a 110 ottani. Questo per quanto riguarda Bolide concept: non è chiaro se la Bolide definitiva pareggerà quei valori, sospettiamo picchi leggermente inferiori. Nulla, tuttavia, di cui trovare il coraggio di lamentarsi. Prevista una velocità massima di circa 500 km/h (non è un refuso: cinquecento chilometri orari), rendendola ancora più veloce della Bugatti Chiron Super Sport. Massa a vuoto di appena 1.240 kg, rapporto peso/potenza da record del mondo di 0,67 kg/cv. E poi ti meravigli che scatti da 0 a 100 km/h in 2 secondi e rotti?

SALA D'ATTESA Ricapitolando: presentata a dicembre 2020 sottoforma di prototipo, a grande richiesta Bugatti Bolide entrerà in produzione e verrà replicata in 40 esemplari. Quando inizieranno, i 40 bongustai, ad addentare la squisita portata? La società comunica che le consegne non inizieranno fino al 2024, nel frattempo se le Signorie Loro volessero già procedere al bonifico...