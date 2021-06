Esplode un boato nella piazza silenziosa, poi il ruggito costante, deciso, minaccioso di una belva d'acciaio pronta ad aggredire la preda. È una colonna sonora a tinte forti quella con cui la Bugatti Bolide (qui tutte le informazioni) ha riempito Piazza del Duomo a Milano in occasione di MiMo 2021 (qui lo speciale). Anche se solo per fare pochi metri a passo d'uomo. Il pubblico presente alla scena, lo vedete nel video qui sotto, si spaventa alla messa in moto del monumentale W16 da 8,0 litri, capace di 1.824 cavalli. E non c'è da stupirsene, visto che la Bolide è nata per la pista ed è quindi priva di silenziatori. Alzate al massimo il volume, prima di cliccare!

BOLIDE IN CIFRE L'apparizione al Milano Monza Motor Show pare sia stata la prima occasione documentata in cui la Bugatti Bolide ha fatto sentire la sua voce in pubblico. Caratterizzata da un'aerodinamica e da un design estremi (come testimoniano per esempio le luci posteriori), non risulta sia ancora stata portata a esprimere le sue massime prestazioni nel mondo reale, ma in base alle simulazioni della Casa francese, la velocità massima dovrebbe sfiorare i 500 km/h e basterebbero circa 2,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Chissà come se la caverà contro l'elettrica Rimac Nevera, che ha umiliato persino la Ferrari SF90 Stradale?