Bugatti Bolide Safari by Yasid Design

Con ancora fresche nella mente le immagini della Dakar, non è del tutto sorprendente vedere che gli artisti del design 3D abbiano deciso di dedicare un trattamento ''rally'' (per quanto decisamente estremo), a uno dei bolidi più impressionanti del 2020. Si tratta, nomen omen, di Bugatti Bolide, rivista da una vecchia conoscenza di MotorBox (spesso ci siamo dedicati alle sue eccezionali creazioni): quel Yasid Oozeear che sta dietro a Yasid Design, oltre 310mila follower su Instagram.

BOLIDE RALLY Per quanto Bugatti non si sia mai effettivamente dedicata al mondo del fuoristrada, tutto è possibile nel mondo dei rendering. E se per gli sviluppatori di Bugatti Bolide è stato possibile, nella realtà, prendere una Chiron, togliere tutto il superfluo e aggiungere potenza (fino a 1825 CV), allo stesso modo per Yasid Oozeear è stato possibile immaginare una Bolide ancora più aggressiva e pronta a farsi strada saltellando tra le dune del deserto.

VERSIONI Come potete vedere nelle foto, Oozeear ha realizzato diverse versioni della ''bestia'', cambiando l'altezza di marcia, aggiungendo una ruota di scorta (un omaggio alle vittorie prebelliche della Casa francese?), nonché inventandosi diversi setting per la sua vettura, accompagnati da qualche ulteriore cambiamento alla carrozzeria.