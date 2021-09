Mantenere una supercar può riservare costosissime sorprese come succede per i modelli Bugatti. Facciamo due conti insieme

PREZZI DA PELLE D'OCA Possedere una Bugatti è un privilegio riservato a pochi fortunati e super facoltosi eletti, se non altro perché serve mettere sul tavolo un assegno a sei zeri. Roba da far girare la testa a noi comuni mortali, ma non a sportivi o manager o imprenditori che hanno fatto fortuna. Tuttavia, c’è un aspetto che viene considerato un po’ meno nel piacere di possedere una Bugatti. Dopo aver accumulato tanti milioni di dollari (o euro…) e averne finalmente spesi 3,6 per una nuova Chiron Pur Sport, il pensiero di avercela fatta è più che legittimo. Ma come molti vincitori della lotteria hanno imparato a proprie spese, c'è una grande differenza tra permettersi di comprare qualcosa e permettersi di possederla. Ciò è particolarmente vero per le hypercar della scuderia Bugatti. Con una sofisticazione tanto elevata, mantenerla in perfetto ordine di marcia è estremamente complicato e, come vedrete, non è nemmeno lontanamente conveniente.

Bugatti Chiron Pur Sport: quanto costa mantenerla?

I CONTI IN TASCA AI RICCONI Lo abbiamo scoperto incuriositi da un post pubblicato sul profilo Facebook di un malese di nome Muhammad Al Qawi Zamani, che ha recentemente spulciato i conti di Bugatti Singapore. I numeri fanno venire la pelle d’oca. Naturalmente, l’uomo ha elencato i costi nella moneta del suo Paese, il Ringgit malese, ma sono stati convertiti in dollari per una facile lettura e perché è la moneta più usata per la transazione di oggetti di valore come può essere una Bugatti (oppure il suo tagliando). Per riferimento, un dollaro USA vale 4,19 Ringgit malesi e 0,85 euro al tasso di cambio. I conti sono presto fatti…

Bugatti Chiron Pur Sport: una parte della pagina Facebook il tagliando in corso

VEDI ANCHE

ED ECCOCI ALLE SPESE, SIETE PRONTI?… Bene, allora cominciamo. La Chiron Pur Sport richiede un cambio olio ogni 14 mesi o 10.000 miglia (16.000 km), al costo di 24.952 dollari (circa 21.200 euro). Questo servizio include la quantità di lubrificante necessaria, un filtro dell'olio, liquido di raffreddamento e pulizia di 16 punti dell’impianto di lubrificazione. Nello stesso periodo è richiesto anche un cambio ruote per mantenere la sicurezza al massimo quando si raggiungono velocità tanto elevate. Bene, la sostituzione costa 49.904 dollari (circa 42.420 euro) senza pneumatici. Sono disponibili varie opzioni di gomme, a partire dalle invernali Pirelli Winter Sottozero 3, oppure le Michelin Pilot Sport PAX per tutte le stagioni e le Michelin Pilot Sport Cup 2 XL, ognuna delle quali è realizzata esclusivamente per la Chiron. Il prezzo è di 7.984 dollari (circa 6.790 euro) per treno e non si può trascurarne la sostituzione poiché questi pneumatici hanno un ciclo vita proporzionato all’uso dell’auto e comunque non elevato, anche se fortunatamente, è un po' più lungo e si può spingere fino a 16-18 mesi.

Bugatti Chiron Pur Sport: cerchi e freni per quasi 100.000 euro in totale

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Già che siamo da queste parti, diamo un'occhiata ai freni. I soli dischi anteriori costano 49.905 (circa 42.420 euro) e le pastiglie arrivano a 8.982 dollari (circa 7.560 euro). Quindi Bugatti prende chiederà 58.887 dollari (circa 50.000 euro) per fluidi, pulizia e altra manutenzione sul sistema frenante. Fortunatamente, non tutto deve essere sostituito così presto, ma ci sono alcuni componenti da cambiare che i proprietari potrebbero non aspettarsi. Ogni 42-48 mesi, la Chiron ha bisogno di nuovi scambiatori di calore a un impressionante prezzo di 21.958 dollari (circa 18.660 euro) per ogni set, quattro nuovi turbocompressori Garrett a 25.950 dollari (circa 22.000 euro) per set e un nuovo serbatoio del carburante a 43.916 dollari (circa 37.300 euro). Siamo pronti a scommettere che non avete mai dovuto cambiare il serbatoio della vostra utilitaria durante un tagliando...

Bugatti Chiron Super Sport: i costi esorbitanti di alcuni pezzi di ricambio

ATTENTI AI SASSOLINI IN AUTOSTRADA Ma procediamo con ordine. Il consiglio è di stipulare un’assicurazione sui cristalli, sempre che ci sia una compagnia disposta a farlo, magari i Lloyd’s di Londra. Nel malaugurato caso che il parabrezza sia danneggiato, per esempio in autostrada a causa di un oggetto “sparato” dagli penumatici di chi ci precede, ebbene, sappiate che il prezioso vetro costa 60.000 dollari (51.000 euro) o anche solo le spazzole dei tergicristalli, hanno un prezzo di 3.792 dollari (circa 3.220 euro). Ma il concessionario della Casa di Molsheim addebiterà anche più o meno 28.500 dollari (24.225 euro) per la messa a punto del motore, la calibrazione e altre regolazioni necessarie dopo un importante servizio o sostituzione.

Bugatti Chiron Pur Sport: parabrezza a circa 60.000 euro

… PER UN TOTALE DI… Insomma, calcolatrice alla mano il nostro amico malese afferma che i proprietari dovranno pagare l'equivalente di 384.496 dollari (circa 327.000 euro) per mantenere una Chiron Pur Sport per quattro anni. Ciò esclude qualsiasi lavoro aggiuntivo che potrebbe essere richiesto in caso di malaugurato incidente, tasse, manodopera, spese di prenotazione e costi di trasporto aereo e di viaggio, che sicuramente ammonteranno a centinaia di migliaia di dollari. Con prezzi così folli legati alla manutenzione di una Bugatti, non sorprende che la Casa automobilistica francese abbia offerto agli acquirenti di tutto il mondo un piano di manutenzione programmata, ma potete giurarci che sarà quasi impossibile contrattare sui prezzi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/09/2021