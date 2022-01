Anche i ricchi piangono: richiamate tutte le Bugatti Chiron Pur Sport

Solo un mese fa, indecisi tra ammirazione e indignazione, guardavamo una Bugatti Chiron sfrecciare a 414 km/h su un'autostrada tedesca aperta al traffico. Ora arriva la notizia che tutte - sì, tutte - le 60 Bugatti Chiron Pur Sport prodotte verranno sottoposte a richiamo in seguito a una segnalazione della NHTSA, la motorizzazione americana: per un problema alle gomme che, se si fosse verificato durante il record, avrebbe potuto condurre a un diverso tipo di primato.

Bugatti Chiron Pur Sport: hypercar in tiratura limitata a 60 esemplari

QUANTO COSTANO, QUANTO DURANO Il bolide di Molsheim, come sa chi ha letto l'articolo di Alessandro Perelli sui costi della sua manutenzione periodica, ha bisogno di componenti speciali. A partire da cerchi e pneumatici, che devono sopportare sollecitazioni sconosciute alle normali gomme per auto. E benché un treno di ruote complete costi la bellezza di 50.000 euro circa, la loro durata prevista è molto breve: appena 4.000 km, secondo la Casa. Ebbene, secondo quanto riscontrato dalla NHTSA, sarebbe necessario procedere a una sostituzione addirittura più frequente, visto che su un prototipo sono state osservate crepe anomale nelle gomme posteriori dedicate Michelin Pilot Sport Cup 2R TR: non sono sate osservate perdite di pressione né si sono verificate situazioni pericolose, ma giustamente le due aziende interessate vogliono vederci chiaro. ''Il pneumatico non è difettoso né non conforme'', dice Bugatti, tuttavia ''La situazione deve essere gestita''.

Bugatti Chiron Pur Sport: cerchi e gomme posteriori in primo piano

MICHELIN E BUGATTI CORRONO AI RIPARI Per il momento tutte le Chiron Pur Sport sono state sottoposte a richiamo, per sostituire in garanzia le gomme posteriori. Si tratta di una misura temporanea, in attesa che Michelin metta a punto un nuovo tipo di pneumatico che risolva il problema alla radice: quando questo si renderà disponibile, le auto torneranno in officina per una nuova sostituzione gratuita delle gomme posteriori. Nel frattempo, ai proprietari si raccomanda di non superare con le gomme provvisorie un chilometraggio massimo di 3.000 km, o di effettuarne la sostituzione entro un anno e mezzo, se quest'ultima condizione si verifica per prima. Intanto è stata sospesa la consegna di nuove auto, ulteriori indagini sono in corso per determinare le cause del problema e i clienti stanno venendo contattati per la comunicazione ufficiale, si legge nei documenti della NHTSA. Avete ricevuto nulla?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/01/2022