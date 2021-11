Champagne? Bugatti lo veste di carbonio: La Bouteille Noire

Prima che vi precipitiate in enoteca, ve lo dico subito: quella che state per vedere è un'opera unica, senza prezzo, e non la troverete da nessuna parte. Si tratta di una specialissima bottiglia di champagne in carbonio da 15 litri (in gergo si chiama Nabucodonosor), ospitata in un'altrettanto unica confezione dedicata. E trattandosi di una realizzazione di Bugatti, in collaborazione con Champagne Carbon, è un'opera di squista complicazione.

Bugatti La Bouteille Noire nel suo particolare contenitore refrigerato e illuminato

IL NETTARE DEGLI DEI Ispirata alle forme della Bugatti La Voiture Noire - anch'essa un esemplare unico, da 11 milioni di euro - La Bouteille Noire è il risultato di 150 ore di lavorazione artigianale suddivise in 37 fasi. Il materiale di cui è fatta non presenta interruzioni o giunture, a eccezion fatta delle fibre del carbonio che traspaiono sotto la superficie nera lucida. Al suo interno riposa uno champagne ottenuto con uvaggio misto, una miscela 2000 Vintage di 60% Chardonnay e 40% Pinot Nero.

CONFEZIONE HIGH TECH Il contenitore esterno è firmato da IXO, già autore del tavolo da biliardo in carbonio Bugatti IXO Pool Table da 300mila dollari. È un ideale palcoscenico, realizzato con 314 pelli di carbonio preimpregnato, analoghe a quelle impiegate nella costruzione delle auto Bugatti, ed è dotato di un sistema di raffreddamento mutuato dalla tecnologia dei satelliti spaziali, dice la Casa di Molsheim. Provvedono 14 ventole a far circolare l'aria fredda attorno alla bottiglia.

Bugatti - Champagne Carbon: il contenitore refrigerato de La Bouteille Noire

UN TRIPUDIO DI CITAZIONI La Bouteille Noire poggia su una base illuminata rosso vivo, citazione dell'elegante fanale posteriore di La Voiture Noire: un pannello luminoso fluido, senza giunture, ottenuto da un blocco di vetro acrilico sabbiato, illuminato da LED rossi, che poggia su un basamento in alluminio spazzolato recante la scritta Bugatti.

Bugatti La Bouteille Noire, la luce nel basamento rirende i fanali della La Voiture Noire

APERTURA AUTOMATICA Il contenitore esterno si apre e si chiude premendo un pulsante in acciaio inossidabile, immerso in una delicata luce blu. Le porte stesse sono rifinite con un pezzo di alluminio tagliato al laser, che proprio come su La Voiture Noire evoca il fregio centrale longitudinale della Bugatti Type 57SC Atlantic: si aprono tramite un meccanismo dedicato e complesse cerniere realizzate apposta. Mentre ciò avviene, un sistema automatico rilascia il collo della bottiglia, che invece viene trattenuto in sede quando la confezione viene chiusa.

Bugatti La Voiture Noire

INTERNI IN PELLE Gli interni sono in pregiata pelle martellata Havana Brown, la stessa che si trova a bordo de La Voiture Noire. Luci a LED in alluminio creano una sorta di palcoscenico che pone la bottiglia e il suo contenuto in primo piano. La Bouteille Noire è stata svelata in occasione di un evento privato al The Londoner, il nuovissimo hotel a cinque stelle di Londra. Fino al 1 dicembre, la Bugatti La Voiture Noire sarà esposta all'interno di una teca illuminata fuori dal The Londoner a Leicester Square. Se passate per Londra, che ne dite di un drink?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/11/2021