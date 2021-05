IN ARRIVO L’ULTIMO GIOIELLO Basta il nome Bugatti per chiamare alla memoria modelli leggendari dell’automobilismo di ieri e di oggi. Il fondatore, l’italiano Ettore Bugatti, si trasferì in Francia giovanissimo e da lì tutto ebbe inizio. Adesso, la Bugatti è di proprietà del Gruppo Volkswagen e costruisce hypercar da milioni di euro in tiratura super limitata. La Chiron è l’unico modello costruito in serie, se così possiamo chiamarla, poiché ogni cliente ha infinite possibilità di personalizzare l'hypercar W16. Ed è lecito pensare che non uno solo di loro chieda a Bugatti la versione “più economica” poiché i proprietari in genere si concedono il meglio della personalizzazione. E dalla Chiron nascono modelli ancora più esclusivi, addirittura unici come questa La Voiture Noire, che è quasi pronta per essere consegnata al fortunato, facoltoso e, ovviamente, sconosciuto compratore. La Voiture Noire raggiunge un livello del tutto inedito di esclusività dal momento che ne sarà costruito solo un esemplare realizzato in fibra di carbonio. Rendendo omaggio indimenticabile Type 57 SC Atlantic, la Voiture Noire debutterà probabilmente nella sua veste finale il 31 maggio prossimo, quindi mancano pochi giorni al tappeto rosso. In vista della sua anteprima mondiale, Bugatti ha rilasciato alcune immagini che mostrano la coupé “one-of-one” durante gli ultimi test dinamici.

OLTRE SETTE ANNI DI ORE LAVORO Dei pochi dati concessi al pubblico, uno rende bene l’idea di quanto lavoro ci sia dietro la realizzazione di un’auto, per esempio nel progetto sono state investite non meno di 65.000 ore di ingegneria, che rappresentano l'equivalente di sette anni e poco più di quattro mesi. È impressionante e sorprendente allo stesso tempo, considerando che La Voiture Noire è un’auto strettamente imparentata alla Chiron.

LA PIÙ ESCLUSIVA AUTO DI SEMPRE Presentata come “il pezzo più unico di haute couture automobilistico mai creato”, questa Bugatti è stata originariamente presentata nel marzo 2019 al salone di Ginevra come un prototipo alimentato elettricamente. Il progetto si è sviluppato fino a maggio 2021, e oggi il vano motore ospita il motore quad-turbo da 8,0 litri, che sviluppa l’enorme potenza di 1.500 cavalli e 1.600 Nm di coppia. Bugatti descrive La Voiture Noire come un ''pezzo di arte automobilistica'', che ha quello che serve per ''sopravvivere ai secoli''. Vedere i dati dichiarati sul consumo di carburante nel ciclo WLTP allegati al post di Facebook in cui sono state pubblicate le immagini ha del comico. Non sorprende che rientri nella classe di efficienza meno virtuosa in assoluto visti i 22 litri/100 km ed emissioni pari a 506 grammi di CO 2 /km.

MODELLO ESCLUSIVO, PREZZO DI PIÙ È opinione diffusa che La Voiture Noire sia l'auto nuova più costosa al mondo di sempre, con un prezzo esorbitante di 11 milioni di euro al lordo delle tasse. Bugatti non ha divulgato l'identità del proprietario, ma è chiaro l’anonimo acquirente ha pagato circa quattro volte e mezzo il prezzo di una Chiron ''base''. Allo stesso tempo, l'hypercar con sei terminali di scarico fa sembrare la Chiron Super Sport 300+ (3,5 milioni di euro) conveniente al confronto. Ma attenzione, poiché le notizie da Molsheim non finiscono con i progetti basati sulla Chiron e dopo l'eccezionale La Voiture Noire e l’altrettanto stupefacente Bolide (per ora presentata solo come concept), una nuova misteriosa hypercar sarà svelata a fine 2021.