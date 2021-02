COME TI TRASFORMO I ROTTAMI IN SUPERCAR Il mondo delle repliche delle supercar è particolarmente strano e affascinante, ma raramente come in questo caso i risultati lasciano a bocca aperta. Quello che possiamo ammirare grazie a un video (che trovate qui sotto) dello youtuber CB Media è ciò che accade in Thailandia, nella sede di Scrap Metal Art Thailand. Come suggerisce il nome stesso, le auto sono ricostruite (con un impressionante livello di fedeltà) utilizzando soltanto... rottami.

SCRAP METAL ART THAILAND La sede si trova a circa due ore di viaggio verso est partendo da Bangkok, e tanto per cominciare le riproduzioni di Transformer alte oltre nove metri che fanno bella mostra di sè possono fare slogare qualche mascella. Ma per gli appassionati di auto il meglio deve ancora venire. La prima replica che incontriamo è quella di una Mercedes 300SL, interamente fatta a mano a partire da, per l'appunto, rottami. Continuando il tour possiamo vedere un po' di lavori in corso, per poi rimanere un'altra volta increduli davanti a un'altra replica impressionante, peraltro quella di una delle auto più mitiche della storia: Ferrari 250 GTO.

BUGATTI CHIRON: OPERE D'ARTE? Solo allora siamo pronti a incontrare le due Bugatti Chiron che rappresentano forse lo stato dell'arte di questo particolare tipo di lavorazione. Il livello di attenzione al dettaglio è talmente alto da essere stato replicato perfino il motore: anche questo, non c'è bisogno di dirlo, sempre con dei rottami. Le creazioni sono talmente ben fatte che una delle due Bugatti Chiron è stata recentemente acquistata da un acquirente svedese, che presto la riceverà a casa. Il prezzo? Intorno ai 30mila dollari. Niente male per un accrocco di rottami. Anche se forse dovremmo pensarlo più in termini di una vera e propria opera d'arte...