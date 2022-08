Nissan Townstar, al via gli ordini per l’elettrico (per ora solo merci)

Nella categoria dei veicoli commerciali leggeri, che per il trasporto persone si chiamano anche multispazio, l’elettrico è un imperativo da cui è praticamente impossibile scappare. Nascono da una base comune, e per questo sono molto simili, Renault Kangoo (che abbiamo provato in versione passeggeri), il nuovo Mercedes Citan (qui la nostra prova video) e Nissan Townstar, che per primo abbandonerà la motorizzazione a gasolio per offrire solo soluzioni a benzina ed elettriche. Ed è proprio quest’ultima per cui si sono finalmente aperti gli ordini, a quasi un anno dalla sua presentazione ufficiale.

Nissan Townstar EV: 300 km di autonomia per il LCV elettrico

Erede del pionieristico e-NV200, Nissan Townstar EV monta un motore elettrico capace di erogare 122 CV e di una coppia motrice di 245 Nm, più che sufficiente alle esigenze di trasporto di un mezzo di queste dimensioni. La batteria ha una capacità di 45 kWh, in grado di garantire un’autonomia di 300 km (omologazione WLTP); la ricarica può essere effettuata in corrente alternata con un caricatore di bordo da 22 kW oppure in corrente continua a 80 kW (su richiesta), per passare dal 15% all’80% di carica in 37 minuti.

Nissan Townstar EV: la calandra anteriore chiusa

Rispetto alla versione con motore endotermico, Townstar EV ha la griglia frontale chiusa, a beneficio della pulizia e dell’aerodinamica. La carrozzeria è disponibile con passo corto L1 (4.486 mm) o passo lungo L2. Nel modello L1 il vano posteriore ha una capacità di 3,9 metri cubi, e grazie alla paratia girevole può ospitare fino a due Europallet per 800 kg di peso. Di serie, oppure a richiesta, molti contenuti tecnologici interessanti, dalle telecamere di parcheggio a 360° al supporto per Apple CarPlay e Android Auto, dalla ricarica wireless per gli smartphone al cruscotto digitale da 10 pollici. Il riscaldamento è a pompa di calore, che migliora l’efficienza della batteria e riduce i consumi in inverno.

VEDI ANCHE

Nissan Townstar van a benzina: l'abitacolo

ADAS Tanti anche i sistemi di assistenza alla guida, quasi tutti su richiesta (o dall’allestimento N-Connecta in su): frenata d’emergenza con rilevamento pedoni, monitoraggio dell’angolo cieco, abbaglianti automatici, assistente al mantenimento di corsia, riconoscimento della segnaletica stradale.

Versione L1 Acenta - 38.839 euro

Versione L1 N-Connecta - 41.889 euro

Versione L1 Tekna - 44.415 euro



Versione L2 Acenta - 40.669 euro

Versione L2 N-Connecta - 43.719 euro

Versione L2 Tekna - 46.281 euro

Nissan Townstar EV: cerchi in lega di serie

Come tutti gli altri modelli elettrici Nissan, anche per Townstar è disponibile il servizio Nissan Charge, accessibile tramite smartphone, che consente di accedere con un solo account a oltre 250mila punti di ricarica in tutta Europa, compresi quelli della rete Ionity. La app consente inoltre di tenere sott’occhio la ricarica della batteria, e trovare facilmente i punti di ricarica nelle vicinanze. La garanzia sul veicolo è di 5 anni o 160.000 km, a cui si aggiunge quella di 8 anni (stessa percorrenza) per la batteria, garantita fino al 70% dell’efficienza.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/08/2022