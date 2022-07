Nuova Nissan X-Trail, spunta la data del reveal

Trascorrerà il mese di agosto ancora nell'anonimato. Non appena tutti gli italiani rientreranno dalle ferie, finalmente mostrerà il suo aspetto una volta per tutte. Perché di ''X-Trail varianti'', già ne abbiamo conteggiate una manciata. Ma nessuna è quella che interessa a noi più da vicino. Digital premiere di nuova Nissan X-Trail in programma il 6 settembre 2022. Voi segnatevi la data, noi non mancheremo di spedire il promemoria in tempo utile. Un perfetto sconosciuto, nuovo X-Trail? Non proprio.

GIRAMONDO Dell'X-Trail nuova generazione che popolerà l'Europa dal 2023, già abbiamo ricavato indizi curiosando negli Stati Uniti, patria di Nissan Rogue (sorta di alterego USA, il cui nuovo modello è in pista già da un po' di tempo, vedi foto sopra), in Cina (vedi Auto Shanghai 2021) e in Australia, altro Continente ''feudo'' del SUV 7 posti giapponese, della cui nuova edizione (vedi foto sotto) ci giunsero notizie già la scorsa primavera. Di una X-Trail a uso e consumo per l'Italia, tuttavia, ancora non possiamo dire di conoscere ogni singolo particolare. Quanto cambierà? Possiamo giusto formulare qualche ipotesi.

QASHQAI DOCET Ovvero, che nuova X-Trail, grazie alla costruzione su piattaforma CMF-C (questa sì, un'informazione solida), dovrebbe declinarsi anche (se non esclusivamente) in formato e-Power, sfruttando cioè la stessa (e particolarissima) tecnologia ibrida (o per dirla alla Nissan maniera, ''elettrica a benzina''), che già equipaggia nuova Nissan Qashqai. Altro sistema di nuova introduzione sarà la trazione integrale intelligente Nissan e-4orce. Per ora, non ci sbilanciamo. Per tutto il resto, ci si risente a settembre (o anche prima, se usciranno nuove info).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/07/2022