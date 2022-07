Crisi globale, Nissan chiude (per adesso) gli ordini del SUV Ariya e della coupé Z. Ma dove?

STOP ALLA PRODUZIONE DI SUV E COUPÉ Il nuovo SUV elettrico Ariya è appena sbarcato in Europa, la coupé Z deve ancora farsi vedere, arriverà anche qui, ma su altri mercati è in rampa di lancio. Eppure, ecco il primo stop alla produzione di due modelli su cui Nissan punta molto per occupare un segmento potenzialmente strategico, quello dei SUV elettrici e uno di nicchia come le sportive compatte. La lunga onda dell’instabilità geopolitica, la crisi dei semiconduttori e, non da ultima, la nuova diffusione del contagio da Covid-19 hanno messo alle corde le linee produttive, tanto da convincere Nissan Japan a fermare temporaneamente la produzione. La casa giapponese ha affermato che la decisione è arrivata nonostante gli “sforzi a livello aziendale” avessero tentato di evitarla e ha aggiunto di aver già ricevuto molti ordini per l’Ariya 2WD, che è la più richiesta sul mercato. A questo punto, le prenotazioni non potranno che essere evase con tempi dilatati, esattamente come accadrà per la coupé Z.

Crisi globale: Nissan sospende ordini su mercato americano per coupé Z e SUV AriyaLA DICHIARAZIONE UFFICIALE “Alla luce di questa situazione, al fine di garantire che Nissan Ariya e la nuova Z vengano consegnate a tutti i clienti che le hanno ordinate finora, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente gli ordini per entrambi i modelli a partire dalla fine di luglio”, ha spiegato Nissan con una nota ufficiale ai media. Pensate che negli Stati Uniti l'interesse per l'Ariya a trazione anteriore è stato così forte che il costruttore era già stato costretto a chiudere le prenotazioni fin da maggio 2022, dopo averle aperte nel novembre 2021. Nonostante ciò, Nissan USA afferma che l'Ariya e la Z arriveranno sul mercato come previsto. “Nissan sta affrontando varie sfide del settore, tra cui la carenza di semiconduttori e la crisi della catena di approvvigionamento”, ha dichiarato un portavoce di Nissan ai media americani. “La nostra priorità è assicurarci di fornire le nuovissime Nissan Ariya e Nissan Z ai clienti con il massimo livello di qualità e cura. La coupé sarà in vendita quest'estate e i modelli Ariya a trazione anteriore saranno in vendita questo autunno, con i modelli a trazione integrale in arrivo pochi mesi dopo”.

E IN EUROPA COME VA? Detto questo, bisogna fare una piccola riflessione anche per il mercato Europeo. Nissan non si è ancora sbilanciata, ma sembra chiaro che anche sul Vecchio Continente esiste la possibilità di slittamenti delle consegne visto il perdurare dell’instabilità produttiva nel mondo automotive. Per adesso, in Italia, la Ariya è ordinabile nelle due versioni Advance ed Evolve, 2WD e 4WD e con capacità della batteria da 63 kWh oppure 87 kWh. I prezzi partono da 51.400 euro per la versione base e arrivano a 64.900 euro per la top di gamma, optional esclusi. La sportiva Z non è ancora “atterrata” sul mercato europeo, ma è un modello che aspetta solo il via libera dai piani alti della casa giapponese e non resta che capire quando arriverà il semaforo verde, alla luce della situazione attuale.

