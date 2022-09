Nuovo Nissan X-Trail: il SUV a 7 posti è solo elettrico, ma va a benzina. Il video

Avventura vuol dire anche e soprattutto osare, e da questo punto di vista il nuovo Nissan X-Trail non le manda certo a dire. Dopo sette milioni di unità vendute in tutto il mondo nei suoi oltre vent’anni di storia, la quarta generazione del SUV medio giapponese abbandona i motori endotermici tradizionali a benzina e gasolio, e debutta con la sola motorizzazione e-Power, il powertrain “elettrico a benzina”.

COME FUNZIONA Per farla breve: l’auto è mossa da un motore elettrico, l’unico collegato alle ruote motrici, e come tale si comporta, con la coppia immediatamente disponibile e l’assenza del cambio. L’energia per far andare l’unità elettrica arriva da una piccola batteria e da un motore a benzina che funge esclusivamente da generatore: nessuna ricarica alla spina, ma il buon vecchio serbatoio da riempire al distributore. Una soluzione che offre l’esperienza di guida in elettrico, e annulla l’ansia da ricarica (e autonomia) delle BEV. In questo approfondimento vi spieghiamo come funziona l’impianto e-Power, disponibile da qualche settimana anche su Nissan Qashqai.

Nissan X-Trail 2022, i nuovi gruppi ottici

All’esterno la nuova Nissan X-Trail 2022 riprende tutti gli elementi del nuovo design della casa giapponese, a cominciare dalla imponente griglia anteriore V-Motion, e i gruppi ottici su due livelli, con quello superiore a LED che segue la linea del cofano. Di lato spiccano i generosi passaruota con protezioni in plastica, con un elemento cromato alla base delle portiere che regala slancio al corpo vettura. Ben integrati montante C (con il terzo finestrino che risale verso l’alto), lunotto e spoiler che disegnano un posteriore molto più armonico del modello precedente, completato dalle luci che proseguono lungo la fiancata.

Nissan X-Trail 2022, visuale laterale

ANCHE AERODINAMICA Nonostante carrozzeria e forme non favoriscano l’aerodinamica, gli ingegneri giapponesi sono ricorsi a diverse soluzioni per offrire minor resistenza possibile all’avanzamento, dalle feritoie verticali nel paraurti anteriore alla griglia frontale attiva, che regola automaticamente il flusso d’aria nel vano motore; ancora, il sottoscocca è carenato, e il montante anteriore è studiato per migliorare il Cx della vettura.

Nissan X-Trail 2022, visuale di 3/4 posteriore

DIMENSIONI E COLORI Lunga 4.680 mm, larga 2.065 mm e alta 1.725 mm, nuova Nissan X-Trail ha un passo di 2.705 mm. Dieci i colori disponibili per la carrozzeria e cinque combinazioni bicolore, per un totale di 15 varianti.

Nissan X-Trail 2022, i nuovi interni

Del tutto nuovo l’abitacolo, a cominciare dalla plancia, più moderna e lineare, meno imponente e con il grande schermo da 12,3” al centro. Il passo in avanti più evidente riguarda però materiali e finiture, che fanno sembrare X-Trail di una categoria superiore. Un’attenzione che ha coinvolto anche l’ergonomia dei pulsanti, tutti a portata di mano e con pochissimi comandi a sfioramento. La console centrale ospita il selettore della modalità di marcia, due portabicchieri e la piastra per la ricarica wireless degli smartphone da 15W. Il bracciolo centrale, molto largo, si apre a “farfalla”, così da poter essere aperto anche solo in parte, senza disturbare l’altra persona, e accessibile anche dai sedili posteriori. Sotto la console, come sempre più spesso vediamo nelle auto elettriche, un grande vano dove riporre oggetti di grandi dimensioni.

Nissan X-Trail 2022, la console centrale

OPERAZIONE PRATICITÀ Insolite le portiere posteriori con cerniere specifiche, che consentono un’apertura di quasi 90°, così da facilitare la salita in auto, ma anche il montaggio e lo smontaggio dei seggiolini. Il divano posteriore è abbattibile in tre parti con lo schema 40/20/40, e lo schienale centrale ospita anche una botola passante. La seconda fila di sedili può inoltre scorrere in avanti per consentire l’accesso alla terza fila (per la versione a sette posti), dove trovano posto persone fino a 160 cm di altezza.

Nissan X-Trail 2022, il bagagliaio in configurazione a sette posti

SPAZIO A BORDO Il bagagliaio (nella versione a 5 posti) ha una capacità di 585 litri con il divano posteriore in posizione d’uso, 20 in più rispetto al modello che va a sostituire. Il pavimento è “double face”, con moquette da una parte e plastica dall'altra. Le configurazioni possibili sono ben sedici, e siamo curiosi di vederle tutte. Il portellone è elettrico di serie, e può essere aperto anche passando un piede sotto il paraurti posteriore.

Nissan X-Trail 2022, l'infotainment da 12,3''

Tutta nuova, Nissan X-Trail, e questo significa infotainment connesso (con supporto Android Auto e Apple CarPlay, quest’ultimo wireless), hotspot wifi, controllo da remoto tramite app e integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa: utile, per esempio, per inviare le destinazioni direttamente all’auto utilizzando il proprio smartphone. Il display centrale è da 12,3”, mentre l’head-up display ha una dimensione di 10.8”, il più ampio nella sua categoria, e proietta davanti agli occhi del guidatore le informazioni di guida e del navigatore, oltre ai sistemi ADAS in funzione. Ancora, di serie i comandi vocali e gli aggiornamenti via internet (OTA, Over-the-air) di mappe e software.

Nissan X-Trail 2022, la piastra di ricarica per gli smartphone

ADAS Il SUV giapponese monta l’ultima generazione della suite di sistemi di assistenza alla guida Nissan Pro Pilot, capace nella sua versione più evoluta di attivare la guida autonoma di secondo livello in autostrada. Il cruise control legge i segnali stradali e i dati del navigatore, e può regolare autonomamente la velocità nei pressi delle curve e delle rotatorie. Non mancano poi il monitoraggio dell’angolo cieco, l’assistente al mantenimento di corsia, la frenata d’emergenza (anche in retromarcia e di notte).

Nissan X-Trail 2022, il motore e-Power

Nella sua configurazione a due ruote motrici, il motore elettrico sprigiona 204 CV (150 kW) di potenza con 330 Nm di coppia immediatamente disponibile. La velocità massima è di 170 km/h, e lo scatto 0-100 è coperto in soli 8 secondi. Il motore a benzina che ricarica la batteria da 2 kWh è un tre cilindri da 1.497 cc con 158 CV di potenza e 250 Nm di coppia: consumo medio di 6,2 litri di carburante ogni 100 km, ed emissioni di 141 g/km CO2.

Nissan X-Trail 2022, visuale di 3/4 anteriore

ANCHE 4X4 La versione con trazione integrale e-4orce prevede un secondo motore all’asse posteriore e una centralina di controllo che gestisce la motricità sui due assi. Il secondo motore (con 128 CV e 195 Nm di coppia) porta la potenza complessiva a 213 CV (157 kW). Con questo powertrain X-Trail arriva a 180 km/h di velocità massima e scatta da zero a cento in 7 secondi (che diventano 7,2 nella versione a 7 posti).

GUIDA (QUASI) ONE PEDAL Come su altri modelli elettrificati di Nissan, anche il nuovo X-Trail offre la funzionalità e-Pedal Step, che si attiva tramite un pulsante nella console centrale, consente di accelerare e rallentare utilizzando il pedale dell'acceleratore. Diversamente da molte auto elettriche, il veicolo non arriva all’arresto completo, ma occorre intervenire sul pedale del freno.

Nuovo Nissan X-Trail è disponibile in quattro allestimenti, con prezzi che partono da 38.080 euro per la versione d’attacco Visia, disponibile solo con trazione anteriore. Il top di gamma Tekna costa 47.750 euro. La versione a 4 ruote motrici è disponibile negli allestimenti Acenta, N-Connecta e Tekna, a 5 o 7 posti, con prezzi che vanno da 42.600 euro a 50.970 euro.

Nissan X-Trail 2022

PER VEDERLO IN ANTEPRIMA Dopo quelli organizzati per Ariya, Juke Hybrid e Qashqai e-Power, con la presentazione del nuovo SUV giapponese parte nei prossimi giorni l’e-Xperience tour del nuovo X-Trail, che potrà essere visto in anteprima presso le concessionarie Nissan, secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito nissan.it.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/09/2022