NUOVA IDENTITÀ Clio quarta generazione prima Clio a sposare l'ibrido, gamma Clio quarta generazione ancora non completa di versione in salsa sport. Che la cronologia ci suggerisce chiamisi nuova Clio R.S. (sotto, il render di X-Tomi Design). Non fosse altro che per una questione di prestigio, non abbiamo dubbi che una Clio al testosterone sia effettivamente già in cantiere. Il dubbio, semmai, è quale nome possa a questo giro iscrivere all'anagrafe. Anzi, quale cognome. Perché con De Meo in giro, tutto è possibile. Ricordate? Prima Abarth 500 ai tempi della Fiat, poi - in veste di numero uno Seat - Cupra Ateca. Che l'operazione successiva si trascriva Alpine Clio R.S.?

IPSE DIXIT ''Come ho fatto con Cupra - spiega ad Auto Express Luca De Meo, da poche settimane Ceo di Renault Group - troverò un punto di contatto anche tra il marchio Alpine e alcuni modelli Renault. Ma deve risultare un abbinamento credibile: non saranno auto come con Kangoo o Espace, saranno auto che si sposano al particolare posizionamento del marchio''. Auto, appunto, come Clio, tra le candidate più accreditate - in una eventuale, futura, versione high-performance - ad ospitare il badge Alpine sul cofano. Clio, ma non solo: a seguire le orme dell'utilitaria potrebbe essere Captur, alla quale ad esempio manca una variante che rivaleggi con nuova Ford Puma ST.

DE MEO VISION Che Alpine Clio e Alpine Captur vedano davvero un giorno la luce, quel che è certo è che già ora De Meo è al lavoro per convertire Alpine in una nuova business unit - guidata dall'attuale amministratore delegato del team Renault F1 Cyril Abiteboul - che includa il team di Formula 1, l'attività di ingegneria di Renault Sport, inoltre gli elementi storici dello stesso marchio Alpine. “Ho intravisto la possibilità di combinare più fattori insieme - spiega De Meo - per creare quella che io chiamo una mini-Ferrari. Basta con la nostalgia: Alpine va vista come un'opportunità per proiettarci nel futuro''. Seguiranno nuovi appassionanti capitoli.