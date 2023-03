Nuova Renault Espace, la "dopovolume". Ecco che effetto fa dal vivo

C’era una volta la monovolume. Tanto spazio, tanto senso pratico e, con quel faccino a spiovere, tanta simpatia e serenità. Sin troppa serenità: all’automobilista (sì, pure il buon padre di famiglia) piace il genere ''drammatico''. E oggi più che mai, oltre a viaggiare comodo, all'automobilista piace…piacere. Quando mi informano che il SUV alle mie spalle è nuova Renault Espace, rimango un po’ stupito. Espace, io me la ricordavo un po’ diversa. Sta di fatto che sta scritto ''Espace'' sulla targhetta: non c'è dubbio, è proprio lei. Sfoglia la gallery o esplorala con me nella nostra video anteprima ''live''.



Nuova Renault Espace: sorpresi?

Della sua metamorfosi, ero già informato. Tuttavia, non so quale formula sia meglio usare: è Espace che da monovolume si trasforma in SUV (a 5 o 7 posti), o è un SUV di nome Espace? Alla fine, poco importa. È bella da guardare, è bella da abitare e - ci assicurano dalla regia, anzi, dalla Régie - sarà anche un bel guidare. E non ho dubbi, dal momento che un modello molto, molto simile, l’ho già guidato. E mi è piaciuto. Eh sì, perché non è un caso se prima di registrarsi all’anagrafe come Renault Espace sesta generazione, ultima erede di una dinastia che nasce nel 1983, si vocifera che mamma Renault fosse sul punto di battezzarla come Grand Austral.

Renault Espace, foto di famiglia

Dopotutto, la piattaforma meccanica è proprio la medesima di Renault Austral (pianale CMF-C/D, Alleanza Renault-Nissan), soltanto un po’ allungata, e precisamente di +21 cm, dei quali +6 cm di passo. Da un paraurti all’altro, ora fanno 4 metri e 72. Più lunga di sorella Austral, ma più brevilinea di Espace generazione precedente. Più breve, fuori, di -14 cm, ma non a scapito dello spazio di bordo (ci arrivo tra un attimo): il nome Espace va pure in qualche modo motivato.

Il frontale è spiaccicato ad Austral

DAVANTI Familiarizzare col design sarà questione di un rapido gioco di sguardi. Il frontale è infatti una fotocopia del faccione pacioccone di Austral, con tanto di mascherona con stemmone Renault, cofano alto, fari a LED con luci diurne (com'è che le chiamano?) a zanna di elefante.

Più snella la fiancata

DI FIANCO Di Austral si riprende qui anche la fiancata palestrata, ma maggior distanza tra gli assi anteriore e posteriore significano allo stesso tempo un’immagine decisamente più slanciata. Sensazione amplificata sia dal profilo del tetto più sfuggente (tettuccio che termina nell’immancabile spoilerino), sia dai bordi dei cristalli laterali che si avvicinano tra di loro all’avvicinarsi della coda.

Il ''didietro''

DA DIETRO Chiudo il cerchio proprio con il lato B: stessa firma luminosa (com'è che si dice?) a boomerang di Austral, ma un lunotto dall'orientamento più verticale. Dal davanti, le due auto le confondi. Dal didietro, no.

Quando poi ti accomodi al volante, nuovamente, sì, le puoi confondere. Il cruscotto è identico, layout dei due display a L del modernissimo sistema di infotainment ''OpenR'' incluso.

Il posto guida

PRIMA FILA Fronte guida, quindi, l’obbligatorio quadro strumenti digitale personalizzabile, diagonale 12,3 pollici. Al centro, invece, il touchscreen verticale da 12 pollici con sistema operativo Android Automotive, che più familiare e intuitivo non si può, incapsulando (anche) funzioni come Google Maps, Google Play e riconoscimento vocale Google Assistant, che tutti ormai usano come fonte di soluzione a qualsiasi problema. A separare le due comode poltroncine di prima fila, infine, la maxi consolle con manopolona per aprire e chiudere uno dei due pozzetti portaoggetti (e per chi ha fantasia, anche per giocare al pilota di jet).

L'infotainment OpenR con Google Automotive

SECONDA FILA Comodissimi i tre sedili centrali, che scorrono avanti e indietro di 260 mm, che regalano uno spazio per le gambe fino a 321 mm, dagli schienali che si reclinano fino a 31°, infine dal bracciolo centrale che si trasforma, a piacimento, in un pratico portabevande. Ma per meritarsi il nome Espace, servono gli effetti speciali. Eccone due.

Seconda e terza fila sono comode

TERZA FILA L’optional dei 7 posti, con la terza fila di sedili che puoi anche ''decapitare'' e trasformare nel pavimento del bagagliaio stesso. I due seggiolini sono abbastanza comodi: sufficiente lo spazio per le gambe (128 mm alle ginocchia) e per la testa, in più hai pure una presa Usb dedicata. Un pelo meno comodo, a mio avviso, è raggiungerla, la terza fila: serve un movimento...quasi atletico.

Che tetto!

PANORAMIC SUV E poi il maxi tetto panoramico in vetro dalla superficie di oltre un metro quadrato (1,33 x 0,84 metri), davvero una finestra sul mondo esterno che quasi arriva a sovrastare il sesto e il settimo passeggero, e che di certo aumenta la percezione di ampiezza dell'abitacolo. Espace...mentale.

Bagagliaio super modulabile

BAGAGLIAIO A proposito della capacità di carico: il volume oscilla dai - necessariamente miseri - 159 litri in configurazione “sette sotto un tetto”, ai 1.714 litri (addirittura 1.818 litri per Espace 5 posti) ribaltando tutto quello che si può. Passando da un range di 477-677 litri (facendo scorrere il divanetto di seconda fila) in modalità 5 posti (581-777 litri in mancanza dell'optional dei 7 posti). Nomen, omen: spazio non ne manca, peccato solo la soglia di carico (data la maggiore altezza da terra) sia lievemente più distante dal suolo rispetto a Espace vecchia maniera. In compenso, la soglia è priva di gradini e il portellone elettrico è di serie.

Non confonda quella ''E'' finale, in evidenza nel lettering Espace. Non è la ''E'' di “auto elettrica” al 100%, è la ''E'' di ''elettrificazione''. Perché come Austral, sempre lei, anche Espace dice adieu al motore diesel e sposa la filosofia ibrida. Al lancio, unica motorizzazione disponibile è il 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri da 130 cv e 205 Nm, accoppiato a due motori elettrici (un'unità principale da 70 cv e 205 Nm, un motogeneratore da 25 cv e 50 Nm), a completare un sistema di tipo full hybrid da 200 cv (sigla completa Espace E-Tech Hybrid 200 Auto), con buona autonomia in modalità full electric, almeno alle basse andature e nei ''tira e molla'' cittadini.

Niente più diesel, Espace solo ibrida

TECNICAMENTE PARLANDO Come trasmissione, il sofisticato cambio automatico Multi-Mode a 4+2 rapporti (4 per il motore termico, 2 per la componente elettrica). Il consumo medio dichiarato si attesta sui 4,6 l/100 km, per un equivalente grado di emissioni CO2 di 104 g/km. Associato ai 200 cv di potenza di sistema, rappresenta un valore record. Niente integrale, solo trazione anteriore: ma c'è l'optional del telaio a quattro ruote sterzanti 4Control. Il selettore dei driving mode Multi-Sense (Eco, Sport, Comfort, Perso), invece, è di serie.

La leva del cambio ''a satellite''

RIFLESSIONI Mi fermo qui, per ora. Espace trasforma il proprio corpo, ma resta fedele ai suoi valori di praticità, tecnologia, sostenibilità. Non mi resta che guidarla.

Gli ordini di nuova Renault Espace aprono nel corso della primavera, probabilmente già entro aprile 2023, con le prime consegne che dovrebbero avvenire nel corso dell'estate (luglio 2023?). Ancora sconosciuto il listino prezzi per l'Italia: sappiamo tuttavia che sarà mediamente superiore a quello di Austral in una misura di circa il 10%. Per Espace E-Tech Hybrid prendiamo dunque per buona, per ora, una soglia di partenza di ''circa'' 45.000 euro. Tre saranno gli allestimenti: Techno, Iconic e Esprit Alpine.

Espace SUV, ordini da primavera

RENAULT ESPACE E-TECH HYBRID 200 AUTO

Lunghezza 4.722 mm Larghezza 1.843 mm Altezza 1.645 mm Passo 2.738 mm Massa a vuoto 1.587 kg (5 posti), 1.622 kg (7 posti) Bagagliaio (5 posti) 581/1.818 litri Bagagliaio (7 posti) 159/477/1.714 litri Motore 1.199 cc 3 cil. turbo benzina full hybrid Potenza 200 CV Coppia 205 + 205 Nm Cambio automatico Multi-Mode a 4+2 rapporti Trazione anteriore Acc. 0-100 km/h 8,8 secondi Velocità max. 175 km/h Consumi 4,6 l/100 km (combinato WLTP) Emissioni CO2 104 g/km (combinato WLTP) Prezzo da 45.000 euro circa

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2023