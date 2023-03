Renault 5 elettrica: al via i test coi prototipi della nuova EV

I primi nove prototipi di nuova Renault 5 elettrica hanno iniziato la fase di test nell’ambito del processo di sviluppo e messa a punto del veicolo (qui l'omaggio alla Renault 5 al Salone di Parigi '22). Si tratta di muletti dotati di piattaforma, motopropulsore e batteria tecnicamente in linea con quella del veicolo di serie. Alternando prove statiche, dinamiche e di resistenza, i muletti verranno stati testati in condizioni di scarsa aderenza ad Arvidsjaur, nella Lapponia svedese, ma anche presso i centri tecnici Renault di Lardy, vicino Parigi e di Aubevoye, in Normandia.

Il motore elettrico di nuova Renault 5 EV

PROVE DI RESISTENZA Il sito Renault di Aubevoye è un polo all’avanguardia, che dispone di mezzi e strumenti in grado di riprodurre tutta la gamma di sollecitazioni che i veicoli subiranno una volta consegnati ai clienti. 613 ettari di superficie, 36 piste che si snodano per 60 km, 42 banchi di prova, 2 gallerie del vento, 18 camere di corrosione, il tutto all’interno di 272 ettari ben celati. I test effettuati nell’estremo nord della Svezia, vicino al Circolo Polare, sottopongono il veicolo a sollecitazioni estreme. Terreni ghiacciati e laghi gelati, con temperature che sfiorano i -30 gradi. Condizioni utili per monitorare il funzionamento dell’elettronica e delle batterie.

Il pianale CMF-B EV

PIATTAFORMA HI-TECH Renaut 5 elettrica nasce sulla nuova piattaforma CMF-B EV, che riprende il 70% dei componenti della piattaforma CMF-B, utilizzata in particolare per Clio e Captur. Rispetto a quella di Zoe (qui la nostra prova), la piattaforma CMF-B EV permette di ridurre il costo di produzione del 30%. La nuova architettura modulare facilita la produzione, lo sviluppo e l’ottimizzazione delle prestazioni dei modelli elettrici di nuova generazione del segmento B. Il motore elettrico sarà sincrono a rotore avvolto: una tecnologia efficiente che non impiega terre rare e che permette di limitare costi di produzione e impatto ambientale.

La batteria di Renault 5 EV

NUOVA BATTERIA La competitività di R5 EV sarà ottenuta anche grazie al nuovo pack batteria. Il passaggio dallo schema da 12 (come quello di Zoe) a 4 moduli semplifica l’architettura e consente di ridurre il peso di 15 kg. La nuova batteria di Renault 5 elettrica avrà più kWh, ma un volume ridotto. Particolare attenzione è stata posta anche all’integrazione del pack con le strutture d’irrigidimento per la protezione degli accumulatori. Il suo posizionamento conferirà rigidità al sottoscocca migliorando, al tempo stesso, l’acustica e il piacere di guida.

