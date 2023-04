Nuova Clio, è Renaulution ma solo nel frontale. Video

Evoluzione significativa, non rivoluzione. D'altra parte, di facelift di metà ciclo vita trattasi, non di passaggio generazionale vero e proprio. Renault Clio quinta edizione cambia molto nel frontale, un poco meno in abitacolo, ancora meno sotto il cofano, che ospita sempre una vasta rosa di propulsori, ma rinuncia all'ibrido plug-in. Una gradità novità è semmai l'ingresso in gamma della versione sportiva Esprit Alpine. Sportiva, ma soltanto nel design. Per ora. Sotto, la consueta panoramica. Prima, un mini video di bievenue.

Detto che Clio 2023 conserva il pianale e le medesime dimensioni e proporzioni esterne complessive del modello pre-restyling (4.053 mm di lunghezza, 1.988 mm di larghezza e 1.439 mm di altezza), il frontale viene in effetti completamente rivisitato.

DAVANTI La calandra a scacchiera è più ampia, ora il musetto fa il verso a quello di Austral. Sugli allestimenti Techno ed Esprit Alpine, la parte inferiore della calandra stessa è percorsa da una lama aerodinamica di squisita ispirazione motorsport. Al centro della griglia, ecco il nuovo logo Renault Nouvel’R in cromo satinato spazzolato composto da due losanghe che si incastrano, per un effetto ottico di movimento. I taglienti fari anteriori acquistano la tecnologia 100% LED fin dal primo livello di allestimento. Più compatti di prima, comprendono fino a 5 moduli di fasci luminosi high-tech (contro i 3 precedenti) in grado di adattare automaticamente la distribuzione della luce tra abbaglianti e anabbaglianti.

DA DIETRO Rinnovato anche il paraurti posteriore (in Nero Opaco, Nero Lucido o Grigio Scisto, a seconda dell'allestimento), costellato da prese d’aria aerodinamiche che danno un’impressione visiva di maggiore ampiezza. I fari posteriori, infine, ora incorporano lenti trasparenti di cristallo.

COLORI Nuova Clio è disponibile in sette eleganti tinte di carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Blu Iron, Rosso Passion, Orange Valencia, più il nuovo colore Grigio Aviation a tre strati con look opaco ed effetto perlato, quando visto da vicino.

L’ abitacolo risulta più accogliente e caldo grazie soprattutto a superfici realizzate con materiali più nobili e di migliore qualità. Per sedili, pannelli delle porte e plancia, l’allestimento Techno fa uso di un tessuto sostenibile costituito per il 60% da fibre a base di cellulosa di legno. Un altro elemento importante è l’assenza di pelle, sostituita da un tessuto misto spalmato granulare (TEP) costituito da fibre di origine biologica e fibre di poliestere che richiedono meno acqua ed energia per la tintura rispetto alle fibre colorate con processi convenzionali.

INFOTAINMENT Il cruscotto matura un'immagine più moderna grazia al nuovo quadro strumenti digitale senza cornice da 7 o 10 pollici, in base agli allestimenti. Sempre di serie, invece, il display centrale del sistema multimediale Renault Easy Link.

Si vociferava di un possibile ingresso in gamma della motorizzazione plug-in hybrid, sull'esempio di Renault Captur E-Tech Plug-in. Invece no, niente ibrida ricaricabile, solo - come prima - l'ibrida autoricaricabile, o full hybrid, ora leggermente più potente. Clio E-Tech 145 sostituisce la precedente Clio E-Tech 140 e consiste sempre nell'associazione di un 1.6 benzina aspirato (da 94 cv) a due motori elettrici, al cambio automatico Multi-Mode a innesti senza frizione a 4+2 rapporti e alla batteria da 1,2 kWh.

NON SOLO HYBRID Della famiglia fanno sempre parte anche il 3 cilindri benzina aspirato 1.0 SCe 65, trasmissione manuale a 5 marce, il turbo benzina 1.0 TCe 90 con cambio manuale a 6 marce, la variante bifuel benzina-GPL 1.0 TCe 100 con oltre 1.000 km di autonomia combinata, infine anche la motorizzazione a gasolio 1.5 Blue dCi 100, cambio manuale a 5 marce. C'è l'imbarazzo della scelta, insomma.

Dopo Austral, che ha introdotto per la prima volta l’allestimento Esprit Alpine nella gamma Renault, dopo anche nuova Espace, ora tocca a nuova Clio dotarsi di questa versione sportiva, tecnica ed elegante. Mescolando gli elementi tipici del Dna della marca Alpine con il nuovo linguaggio stilistico di Renault, l’allestimento Esprit Alpine conferisce al carattere di Clio un’intensità maggiore.

DA FUORI All'esterno, calandra stampata a caldo e con effetto sfumato, logo Ice Black in alluminio spazzolato, badge Esprit Alpine sui parafanghi anteriori, lama anteriore color Grigio Scisto Opaco, cerchi in lega da 17 pollici diamantati black, laccati con vernice fumé e coprimozzi blu o grigi. Al posteriore, badge Clio nella finitura Nero Lucido.

DA DENTRO I sedili hanno una struttura più avvolgente e motivi tecnici specifici, tra cui un motivo a forma di Y che segue la forma del sedile e ricorda le maglie sportive degli atleti, le impunture blu, la lettera “A” di Alpine termosaldata nella parte superiore dello schienale, la bandiera francese inserita nelle cuciture laterali. Il volante è stato appositamente studiato per rispecchiare lo spirito Alpine: doppia cucitura “blu, bianco, rosso”, materiale traforato ed elementi decorativi Nero Lucido con logo Ice Black al centro. La plancia, infine, è impreziosita da ricami della bandiera francese, mentre le cinture di sicurezza anteriori e posteriori (tranne quella centrale) si riconoscono per il bordino blu. Anche pedaliera in alluminio e battitacco hanno finiture specifiche.

In Italia, gli ordini di Renault Clio restyling aprono a maggio 2023, con prime consegne previste per settembre 2023. Non si conoscono ancora né i prezzi, né le specifiche dei vari allestimenti, fatta eccezione per Clio Esprit Alpine. Ci faremo nuovamente vivi a breve.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/04/2023