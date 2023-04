Liscia, gassata o... Alpine? Ecco i prezzi per l'Italia di nuova Renault Espace 2023

Battezzata in maniera geniale dal nostro Lorenzo “dopovolume”, la sesta generazione di Renault Espace ha debuttato ufficialmente a fine marzo, e già sono aperti gli ordini per mettersene una in garage.

Fin dall’allestimento base Renault Espace offre i sensori di parcheggio posteriori, anteriori e laterali, l’assistenza al mantenimento della corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco, la telecamera di parcheggio, la frenata automatica di emergenza con funzione incrocio e retromarcia, la ricarica wireless per gli smartphone, Android Auto e Apple CarPlay, cruscotto digitale da 12,3”, accesso e avviamento senza chiave, climatizzatore bizona, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e luci ambientali. Allineandosi alle nuove denominazioni della gamma Renault, anche Renault Espace è disponibile in tre versioni: Techno, Esprit Alpine e Iconic.

PARTE DA 7 Nuovo Renault Espace è offerto di serie nella configurazione a 7 posti, su richiesta c’è invece il pacchetto da 5 posti, per chi ha maggiori esigenze di spazio. In questo caso il vano di carico arriva a una capienza di 1.818 litri, con l’aggiunta della panchetta della seconda fila che scorre di 22 cm (come sul ''cugino'' Nissan X-Trail). Sei i colori della carrozzeria: Rosso Passion (serie), Grigio Scisto, Nero Etoilé, Blu Notturno, Bianco Nacrè e il Grigio Scisto Satinato solo per l’allestimento Esprit Alpine.

TECHNO Sarà disponibile più avanti, ed è quello di accesso alla gamma, senza rinunciare a tecnologia e comfort: di serie i fari anteriori a LED Adaptative Vision, il sistema di infotainment OpenR Link e il portellone elettrico con apertura senza mani (dal telecomando o passando i piedi sotto il paraurti). All’esterno questa versione si distingue per la lama anteriore nello spoiler in color carrozzeria, le cornici dei finestrini cromate e le barre del tetto in alluminio satinato. Ancora, nella dotazione di serie troviamo cerchi in lega da 19” e rivestimenti dei sedili in tessuto al 100% riciclato.

VEDI ANCHE

ESPRIT ALPINE Fedele al nome della divisione racing di Renault, questo allestimento ha un look sportivo che si palesa nella calandra a scacchiera, negli interni rivestiti in Alcantara con impunture blu, nei poggiatesta con ricamo Alpine, nella pedaliera in alluminio, nel volante in pelle con cuciture blu/bianco/rosso e nei cerchi in alluminio “Daytona” da 20 pollici.

ICONIC Il top di gamma punta invece all’eleganza, a partire dai cerchi da 20’’ Effie, inserti in frassino nell’abitacolo, rivestimenti in pelle trapuntata Grigio Sabbia Chiaro, sedili del conducente e del passeggero in memory foam con comandi elettrici e regolazione lombare, telecamera a 360° e assistente di parcheggio. Per entrambe le versioni Esprit Alpine e Iconic di serie il cruise control adattivo con funzione Stop&Go e le quattro ruote sterzanti del sistema 4Control Advanced di terza generazione, che riduce il raggio di sterzata in manovra (le ruote posteriori si muovono in controfase) e migliora la stabilità alle alte velocità (le ruote si muovono in fase).

Al momento del lancio nuova Renault Espace è disponibile solo con la motorizzazione E-Tech Full Hybrid con motore 3 cilindri turbo benzina da 1,2 litri, capace di erogare 130 CV e 205 Nm, accoppiato a due motori elettrici (un'unità principale da 70 CV e 205 Nm e un motogeneratore da 25 CV e 50 Nm), per un powertrain da 200 CV. I consumi dichiarati, che verificheremo alla prima occasione, sono di 4,6 litri/100 km, con un’autonomia di 1.100 chilometri con un pieno di benzina, ed emissioni di 104 grammi di CO2 al chilometro.

Ecco i prezzi per il mercato italiano di nuova Renault Espace 2023:

E-Tech Full Hybrid 200 Techno - 43.700 euro

- E-Tech Full Hybrid 200 Esprit Alpine - 46.500 euro

- E-Tech Full Hybrid 200 Iconic - 48.500 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/04/2023