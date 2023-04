Hello, my name is... Reno, sono l'avatar virtuale di Renault

Già disponibile in Francia, arriverà presto anche in Italia la app che anticipa il nuovo assistente digitale delle elettriche francesi

Da Smart a Mini, le case automobilistiche stanno scoprendo (o riscoprendo?) le mascotte, trasformate da pupazzetti e merchandise vario ad assistenti virtuali che vivono all’interno dell’infotainment, si fanno vedere sullo schermo centrale dell’auto e sono pronti ad aiutare conducente e passeggeri, che si rivolgono a loro come si fa con i vari Siri e Alexa.

Salone dell'Auto di Parigi 2022, la nuova Renault 5

PRIMA SU R5 L’ultimo arrivato - per ora - si chiama Reno, ed è il co-pilota virtuale che ci farà compagnia sulle auto elettriche francesi prodotte a partire dal 2024, a cominciare dall’attesa Renault 5. Nel frattempo è comunque possibile cominciare a conoscerlo grazie alla app gratuita (che ne porta il nome) disponibile per iOS e Android. Attualmente la app è disponibile solo in Francia, ma entro l’estate arriverà anche sugli store italiani, tedeschi e spagnoli.

Reault 4Ever Trophy al Salone di Parigi 2022

NON FA MOLTO Al momento le funzionalità di Reno (inteso come app) sono abbastanza limitate: ci si può divertire a interagire con l’assistente digitale tramite quiz e domande, e suggerirgli miglioramenti su cosa dovrà fare una volta a bordo delle auto. Tramite app si ha inoltre accesso a contenuti riguardanti il mondo Renault e i modelli R5 e R4, informazioni sugli NFT della casa, e accesso al merchandising della boutique The Originals Store. Tramite app ci si può anche iscrivere alle newsletter di Renault per rimanere aggiornati sulle novità della futura Renault 5 Electric e, tra non molto, anche accedere in anteprima ai preordini dell’auto.

Nuova Renault 5

LE DICHIARAZIONI “Siamo entusiasti all’idea di lanciare questa app, che offre in anteprima la possibilità di un primo incontro interattivo tra il nostro avatar e il pubblico”, ha dichiarato Arnaud Belloni, Direttore Global Marketing di Renault. “Con questo avatar umanizzato vogliamo cambiare il rapporto con le auto e potenziare il legame con la marca. È una novità assoluta per il settore automobilistico”.

