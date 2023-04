Mini, il nuovo assistente digitale è un... cane. Eccolo in video

Il tradizionale bulldog inglese Spike è diventato la mascotte di Mini dal 2001, anno del rilancio della piccola inglese: da allora è stato protagonista di eventi, campagne promozionali e spot televisivi. Per il 2023 si prepara a tornare in grande spolvero, ovviamente in versione solo digitale. Dove? Al Salone dell’Auto di Shanghai, che si terrà in Cina dal 18 al 27 aprile 2023.

Spike, l'assistente digitale di Mini, una fase dello studio

ABBAIA SULLO SCHERMO Spike sarà presente nel display centrale OLED di forma circolare delle nuove Mini: le sue funzionalità non sono ancora state annunciate ma, analogamente a quanto visto con la volpe digitale di Smart #1, dovrebbe facilitare l’interazione tra uomo e macchina, interpretando i comandi vocali del conducente, magari anticipandone le intenzioni grazie alle funzioni di intelligenza artificiale. Il tutto, manco a dirlo, con simpatiche animazioni di accompagnamento. Nel corso dell’anno Mini annuncerà ufficialmente tutte le funzionalità di Spike, e la gamma di modelli su cui verrà lanciato.

Spike, l'assistente digitale di Mini interagirà con l'utente

LA CONCEPT Per il momento Spike sarà presente al Salone dell’Auto di Shanghai sotto forma di scultura pop che accoglierà i visitatori dello stand Mini, e come protagonista nell’abitacolo della concept Mini Aceman, presentata qualche mese fa, prototipo elettrico che anticipa stile e soluzioni tecnologiche alla base delle prossime inglesine.

Spike, l'assistente digitale di Mini: una schermata nell'infotainment

LE DICHIARAZIONI “MINI sarà sempre sinonimo di emozioni e di esperienze straordinarie”, ha dichiarato Oliver Heilmer, Head of MINI Design. “Ecco perché stiamo portando Spike nel futuro come personaggio digitale. E non è solo un esperimento di design: sta diventando un compagno che accompagna l'esperienza dell'utente”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/04/2023