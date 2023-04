Nuova Mini Cooper SE: l'elettrica cambia look, ma non solo. Eccola in anteprima

Difficile vederla in giro, ma qualche avvistamento c'era stato, tuttavia oggi la nuova Mini Cooper SE EV si toglie del tutto la mimetica e mostra ogni dettaglio del suo look. Abbiamo pizzicato la compatta 100% elettrica sulle strade di Los Angeles durante le riprese – ipotizziamo – per un video promozionale.

Nuova Mini Cooper SE: la compatta elettrica evolve il look e avrà motori più potentiCAMBIA, MA RESTA FEDELE A SE STESSA E osservandola da vicino possiamo notare come che la tre porte sarà tutta nuova, nonostante mantenga giustamente la familiarità con la Mini attuale. Dando un'occhiata al frontale possiamo vedere nuovi fari e un frontale inedito con uno stile vagamente aggressivo (ci sono un nuovo cofano, una calandra bella ampia con una modanatura orizzontale e parafanghi diversi). Di profilo si nota che la Cooper SE guadagna porte e maniglie diverse. Mentre sul retro la Casa inglese ha reso più attuale l’auto con nuovi fianchi, portellone, fascia posteriore e fanali dal profilo quasi triangolare e che interpretano in modo più moderno il consueto logo della Union Jack.

Nuova Mini Cooper SE: batterie più grandi e autonomia superiore a 400 kmBUONA AUTONOMIA E PRESTAZIONI DI RISPETTO Entrando più in dettaglio, le voci dal quartier generale di Mini fanno sapere che la prossima Cooper SE dovrebbe utilizzare una batteria agli ioni di litio da 40 kWh, rispetto agli attuali 32,6 kWh, mentre una variante più focalizzata sulle prestazioni potrebbe utilizzare accumulatori più grandi, sempre agli ioni di litio, da 54 kWh e che dovrebbe avere un’autonomia piuttosto generosa, fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. Lato prestazioni, è ragionevole aspettarsi motori con potenze comprese fra 180 e 215 CV circa.

Nuova Mini Cooper SE: costruita su una piattaforma inedita da BMW e i cinesi di Great WallDEBUTTO PREVISTO NEL 2023 La MINI Cooper SE sarà basata su una nuovissima piattaforma sviluppata in collaborazione tra BMW e i cinesi di Great Wall. I cinesi gestiranno la produzione sul loro territorio per soddisfare sia la domanda locale sia quella di esportazione, che inizierà salvo imprevisti entro la fine del 2023. Tuttavia, i modelli con motore convenzionale, compresa la cinque porte e la super confermata cabrio con tetto in tessuto nasceranno ancora presso lo stabilimento di Oxford, in Inghilterra. Il debutto della nuova Mini Cooper SE a batterie dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, con la commercializzazione nel 2024, forse prima.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/04/2023