Via libera alla Mini Cooper SE Cabrio elettrica: la fanno davvero!

Va in produzione in serie limitata la Mini Cooper SE Cabrio elettrica. Arriva ad aprile. Le cose da sapere

''Sono lieta di poter offrire a 999 clienti uno straordinario ed esclusivo go-kart feeling all'aria aperta'', dice il boss della Mini Stefanie Wurst alludendo all'entrata in produzione della Mini Cooper SE Cabrio elettrica. Anche se in serie limitata, dunque, la versione a batterie della Mini decappottabile la fanno veramente. “Tre anni fa abbiamo lanciato la Cooper SE completamente elettrica e oggi una Mini su cinque venduta in Europa è elettrica'', dice la Wurst. Da qui, meno di otto mesi dopo aver mostrato il prototipo elettrico Cooper SE Convertible, Mini annuncia l'entrata in produzione.

Mini Cooper SE Cabrio elettrica, a cielo aperto

Il motore elettrico da 184 CV consente uno 0-100 km/h in 8,2 secondi e l'autonomia dichiarata è di 201 km: per un uso prevalentemente cittadino, ma che non disdegna del tutto le gite all'aria aperta. Tant'è vero che è dotata di Cruise Control Adattivo con funzione stop & go. Dimensioni invariate rispetto alla Mini Cabrio con motore convenzionale, con una lunghezza di 3,85 m, una larghezza di 1,73 m, un'altezza di 1,43 m e - soprattutto - un volume di carico di 160 litri.

Mini Cooper SE Cabrio elettrica, invariato il bagagliaio da 160 litri

Dei 999 esemplari, 150 unità saranno destinati al Regno Unito dove il prezzo sarà di 52.500 sterline, pari a poco più di 59.000 euro. Le vendite iniziano ad aprile e le specifiche sono fisse, con una scelta di soli due colori: White Silver o Enigmatic Black. I cerchi da 17 pollici sono realizzati in alluminio riciclato. La capote in tessuto completamente elettrica è decorata con la bandiera inglese Union Jack e può essere aperta o chiusa in movimento, fino a 30 km/h.

Mini Cooper SE Cabrio elettrica, dettaglio della capote

All'interno, c'è un volante in pelle Nappa riscaldato, sedili sportivi, luci ambient e sistema keyless go, per comandare le serrature e avviare il motore senza bisogno di tirar fuori la chiave di tasca. La dotazione prevede poi uno Head-up Display e un impianto audio firmato Harmon Kardon, ricarica del telefono wireless, navigatore satellitare e telecamera per la retromarcia. Sono presenti anche il cruise control adattivo, le tecnologie di assistenza alla guida e l'assistente di parcheggio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2023