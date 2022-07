Mini Cooper SE Cabrio, prove tecniche di elettro-topless. Video

Quanti ne abbiamo? È ''Ferraluglio'', è giunta l'ora di tirare i remi in barca e - chi può - rilassarsi. Soprattutto, di tirare giù il tettuccio, inforcare gli occhiali da sole, impostare il ''navi'' verso una località di mare. Il pieno? Sì, ma di corrente elettrica. In perfetto orario, ecco farsi strada Mini Cooper SE Cabrio, però calma: Mini elettrica decappottabile non è ancora un modello di serie, è una one-off, cioè un esemplare unico. Se poi l'idea riscuoterà consensi, nulla impedirà alla prima e-cabrio premium nel segmento delle piccole di avventurarsi sul mercato. Per ora, non telefonate alla concessionaria perché non è ancora in vendita e non la sarà a breve, ecco.

BORN TO BE WILD La concept di Mini Cooper SE Cabrio viene mostrata in anteprima al pubblico in occasione del tradizionale evento ''Mini Takes the States'', in svolgimento in questi giorni negli USA, sulle strade tra il Vermont e la Carolina del Sud. A beneficio anche di noi europei, Mini diffonde una breve video dimostrativo: clicca Play sulla foto di cover per vedere il ''giocattolone'' Mini in movimento.

SCOCCA La carrozzeria è la stessa di Mini Cooper S Cabrio, versione della quale l'alterego full electric condivide sia le dimensioni esterne (3,86 metri di lunghezza, un passo di 2 metri e 50), sia anche il volume di carico del bagagliaio (160 litri).

VEDI ANCHE

POWERTRAIN Il motore elettrico da 184 cv è invece lo stesso di Mini Cooper SE hatchback: visto il maggior peso dovuto ai rinforzi della scocca (ma si resta attorno ai 1.400 kg), sullo ''0-100'' la scoperta è lievemente meno performante (7,7 secondi, cioè 4 decimi più lenta), tuttavia il classico go-kart feeling - assicurano dalla Casa - resta inalterato. Invariata (230 km da ciclo WLTP) dovrebbe invece rimanere l'autonomia di percorrenza, garantita da una batteria da 32,6 kWh, ricaricabile in circa 4 ore da wallbox da 7,4 kW, o in 35 minuti (fino all'80%) con caricatore in corrente continua da almeno 50 kW.

OPEN BAR Completamente elettrica (ca va sans dire) è anche la capote in tessuto, che può essere aperta e chiusa in 18 secondi al tocco di un pulsante, anche in movimento, fino a una velocità di 30 km/h. Tre impostazioni: aperta, chiusa o come tetto apribile. Prematuro parlare di prezzi, non è ancora certo manco un piano per la produzione: una volta a listino, Mini Cooper SE Cabrio dovrebbe in ogni caso partire da...40.000 euro circa?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/07/2022