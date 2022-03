Festa della donna: arriva l’edizione Pat Moss per Mini

Una serie limitata per celebrare la pilota britannica che, 60 anni fa, ha conquistato la sua prima vittoria in un rally al volante di una Mini

Cose che forse non sapevate, e che fa piacere conoscere: nel maggio del 1962 Mini ha festeggiato la sua prima vittoria in una gara di rally internazionale. Meglio ancora, al volante c’era la pilota Pat Moss, la prima donna britannica a portare al successo la piccola Mini Cooper classica insieme alla copilota Ann Wisdom. La competizione era l’International Tulip Rally, e si è svolta dal comune olandese di Noordwijk alla Costa Azzurra e ritorno.

Mini Pat Moss Limited Edition: la firma di Pat Moss sotto il faro sinistro

Mossie e Wizz - come erano conosciute nel paddock - hanno corso insieme per sette anni, in uno sporto che era allora - ed è ancora oggi - dominato dagli uomini. Sorella del pilota di Formula 1 Stirling Moss, Pat Moss ha vinto il Rally di Sestriere in Italia nel 1968, numerose altre competizioni internazionali e cinque volte campionessa europea di rally femminile. Ann Wisdom, invece, è considerata la prima donna copilota professionista nella storia del rally.

A 60 anni di distanza, nel giorno della Festa della donna, Mini ha deciso di celebrare il successo di Pat Moss con un’edizione limitata, che verrà costruita in poco più di 800 esemplari, di cui 62 destinati al mercato italiano.

Mini Pat Moss Limited Edition: disponibile in bianco o in nero

CARATTERE UNICO Trattandosi di una serie limitata, l’estetica è ovviamente unica e inconfondibile, a cominciare dal tetto Multitone con tre colorazioni, dal Chilli Red al Melting Silver fino al Jet Black. La carrozzeria è disponibile in Pepper White e Midnight Black, con le calotte degli specchietti retrovisori rosse.

Mini Pat Moss Limited Edition: il tulipano sul coprimozzo

Sui montanti C e sui portelli laterali dell’auto è presente un tulipano stilizzato, a simboleggiare la prima vittoria nel rally olandese. Un motivo che torna anche sui coprimozzi delle ruote (con design esclusivo) e sul logo Mini. Sotto i pannelli anteriori e sui battitacco delle portiere vengono ripresi i punti salienti della gara: il percorso, la distanza e il numero di partenza della Mini di Pat Moss.

Mini Pat Moss Limited Edition: il numero di registrazione della Mini originale, in rilievo, sul cofano

NUMERO SPECIALE Sul cofano è presente una striscia orizzontale in colore bianco, che riporta la sequenza alfanumerica in rilievo 737 ABL, ossia il numero di registrazione della Mini classica che ha vinto il Tulip Rally del 1962. Sotto il fanale anteriore sinistro si trova una riproduzione della firma che Pat Moss ha lasciato sul cofano dell’auto, elemento ripreso anche sulla plancia, nella zona del passeggero. Sul lato conducente si trova invece uno stilema che rappresenta i pistoni che si muovono su e giù, disegnando il profilo delle lettere M e W, che stanno per Moss e Wisdom. Sulla razza inferiore del volante viene ripreso il motivo del tulipano.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA

Mini Pat Moss Limited Edition: il posto guida

Mini Pat Moss Edition sarà disponibile da maggio 2022, nelle versioni Mini Cooper S 3/5 porte (178 CV) e Mini John Cooper Works (231 CV). Prezzi non ancora comunicati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/03/2022