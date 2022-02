Nuova Mini elettrica (2023), giochi invernali prima del reveal

Qualche mese fa era il Costruttore stesso, a consegnarci alcuni scatti dei primi prototipi di Mini elettrica nuova generazione. Ora, grazie ai nostri fotografi spia entriamo in possesso delle prime foto di una Mini elettrica nuova edizione mentre gioca con la neve al Circolo Polare. Il progetto avanza e i frutti si raccoglieranno nel 2023, quando Mini Hatchback atto quarto (sia con motore elettrico, sia ancora a benzina, ma con ogni probabilità non più a motore diesel) esordirà in società. Dalle nuove foto spia, qualche rivelazione? In realtà, giusto qualche conferma.

EUROCINESE Come già anticipato in passato, nuova Mini 3 porte - forse nell'intenzione di affrontare dritta negli occhi nuova Fiat 500 - conserverà in larga parte lo stile del modello attuale, ma arretrerà di qualche centimetro sia sulla scala delle ascisse, sia delle ordinate, calando cioè sia in lunghezza, sia in larghezza (sia in altezza, insomma un resize 3D in piena regola). La versione a motore termico si baserà sulla nuova piattaforma di Gruppo BMW dedicata alle compatte a trazione anteriore (nome in codice FAAR): nuova Mini full electric, al contrario, siederà su un pianale ad hoc, progettato in collaborazione con la cinese Great Wall.

TITOLI DI CODA L'ultimo rullino di fotografie dall'Artico mette in risalto fari a bulbo e mascherina anteriore abbastanza simili a quelli della Mini oggi in commercio. Solo il parabrezza sembra sia stato leggermente inclinato all'indietro, probabilmente per migliorare l'aerodinamica e massimizzare l'autonomia della batteria. Una revisione più profonda interessa semmai la parte posteriore, caratterizzata da un nuovo set di grandi luci trapezoidali, quindi di forma diversa da qualsiasi Mini a 3/5 porte vista sin qui.

DOWNSIZING Gli sbalzi anteriori e posteriori sembrano notevolmente più corti rispetto al modello attuale, ma è del tutto possibile che il passo sia lo stesso del suo predecessore. Il che suggerisce un indizio piuttosto importante sulle dimensioni complessive: circa 3 metri e 70 da paraurti a paraurti? A presto per nuove informazioni, magari sugli interni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/02/2022