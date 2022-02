Risolutamente Mini: tutto sulle nuove Special Edition di primavera

Ogni Mini è un ''bambinone'' un po' egocentrico: se mamma fa un regalo a un figlio, l'altro fa i capricci. Da quest'anno, parità di trattamento la parola d'ordine: e così, per la prima volta, a marzo 2022 tutti i modelli della Casa saranno lanciati contemporaneamente con un’apposita edizione speciale. Mini 3 porte, 5 porte e Cabrio Resolute Edition, Mini Clubman Untold Edition, Mini Countryman Untamed Edition. E che nessuna osi azzardare un solo accenno di protesta.

Disponibile per le motorizzazioni Cooper e Cooper S, oltre che in versione full electric Cooper SE, Mini Resolute Edition rafforza le caratteristiche distintive dell'utilitaria british per definizione, combinandole con inserti di design moderni e di alta qualità. Le combinazione di colori evitano semmai gli elementi cromati che, per motivi di sostenibilità, non saranno più presenti su alcuna Mini.

ESTERNI Il look della variante di colore Rebel Green, precedentemente riservata esclusivamente alla John Cooper Works, viene completato da una finitura del tetto e delle calotte degli specchietti retrovisori esterni in Pepper White. Sulla Cabrio, la capote ad azionamento elettrico e le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono rifinite in nero. Le cornici dei fari, la griglia del radiatore e le luci posteriori, i Side Scuttles sui pannelli laterali anteriori, le maniglie delle portiere e del portellone posteriore e, sulla Cooper S, le prese d'aria nella grembialatura anteriore e il tappo del serbatoio del carburante, sono rifiniti nell'esclusivo Resolute Bronze. Sia le strisce del cofano che i pannelli delle portiere presentano un motivo a linee parallele con una sfumatura in oro, nonché la scritta ''Resolute''. L'aspetto discretamente sportivo è completato da cerchi in lega da 18 pollici nel design Pulse Spoke Black. Per Cooper SE, cerchi in lega da 17 pollici nel design Electric Collection Spoke.

INTERNI Il flair esclusivo degli interni è arricchito da sedili sportivi in tessuto/leatherette Black Pearl / Light Chequered, combinati con braccioli e pannelli per le ginocchia in nero. Il volante sportivo in pelle Nappa ha il logo dell'edizione sul raggio inferiore, mentre il rivestimento del tetto è in antracite.

Declinata nelle versioni Cooper, Cooper S, Cooper D, Cooper SD e John Cooper Works, Mini Clubman Untold Edition si distingue per la vernice metallizzata Sage Green e il design distintivo della grembialatura anteriore e posteriore ispirato al kit aerodinamico JCW.

ESTERNI I caratteristici passaruota non sono neri come di consueto ma, per la prima volta, verde scuro. Anche le cinque strette strisce sportive parallele che corrono al centro del cofano e del tetto sono tipiche della Untold Edition. I Side Scuttles, realizzati con un processo di stampa 3D di alta qualità, hanno un motivo a strisce specifico. Questa grafica esclusiva è presente anche nel logo proiettato dagli specchietti retrovisori e sulle rifiniture delle soglie delle portiere. Anche i cerchi in lega da 18 pollici nel design Untold Spoke con superfici bicolori nella combinazione Jet Black/Refined Brass sono stati sviluppati esclusivamente per questa Special Edition. La combinazione di colori, che si basa sull'ottone raffinato, viene utilizzata anche per la cornice della griglia e per la traversa del radiatore. Una verniciatura nera per il tetto e le calotte dei retrovisori esterni è disponibile come optional.

INTERNI I sedili sportivi nell'esclusiva versione Mini Yours Leather Lounge Sage Green trasmettono un carattere potente, mentre le cuciture, i bordi chiari e gli inserti in tessuto nella parte superiore ed esterna degli schienali dei sedili creano un look particolarmente elegante. In alternativa, i sedili sportivi sono disponibili anche nella variante Mini Yours Leather Lounge Carbon Black.

Disponibile nelle motorizzazioni Cooper, Cooper S, Cooper D, Cooper SD e Cooper SE (ibrida plug-in), Mini Countryman Untamed Edition si riconosce infine per l'esclusiva verniciatura Momentum Grey metallizzata.

ESTERNI I cerchi in lega da 18 pollici in design bicolore Untamed con superfici brunite sono una sua esclusiva. Oltre al tetto e alle calotte degli specchietti retrovisori esterni, anche le barre sul tetto e gli alloggiamenti dei fari sono rifiniti in nero. L'opzione Piano Black Exterior aggiunge poi ulteriori elementi di design neri: le cornici della griglia del radiatore, i fari, le luci posteriori e i portelloni laterali, le maniglie, le guarnizioni dei tubi di scappamento, le scritte del modello e, se l'equipaggiamento lo prevede, anche i loghi ALL4 sui pannelli laterali anteriori.

INTERNI Le tonalità di verde e di blu ispirate alla natura dominano il design interno. L'esclusivo colore Highland Green è abbinato a cuciture a contrasto blu e verdi sulle superfici dei sedili sportivi nella finitura Mini Yours Leather Lounge. In alternativa, è disponibile anche l'allestimento Yours Leather Lounge Carbon Black. Il rivestimento decorativo illuminato in Frozen Bluestone è stampato con un motivo paesaggistico analogo a quello dei listelli sottoporta. Un ulteriore effetto è ottenuto dalla scritta ''Untamed'' visibile nel design notturno. I fascioni nell'abitacolo e sulla console centrale sono verniciati in Frozen Blue metallic, le strisce di rivestimento delle porte in Arctic Silver metallic e i contorni delle bocchette d'aerazione in nero lucido.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/02/2022