Nuova Mini Countryman Plug-in JCW? In cantiere l'ibrida da sparo

Non lascia, anzi (quasi) raddoppia. Data in bilico tra la sopravvivenza e l'estinzione, Mini Countryman Plug-in farà parte dello schieramento titolare anche della gamma Countryman di prossima generazione, prevista per il prossimo anno. Non solo sopravvive ma - stando ai rumor - sarà anche la Mini di serie più potente di sempre. Tanto da meritarsi - forse - l'etichetta JCW.

NON PLUS ULTRA Come noto, nuova Countryman 2023 condividerà l'architettura a trazione anteriore FAAR con nuova BMW Serie 2 Active Tourer e nuova BMW X1. Stando alle indiscrezioni raccolte da Autocar UK, in formato PHEV il rinnovato SUV anglo-tedesco associerà il tre cilindri turbo benzina da 1,5 litri con un motore elettrico da 174 CV, per una potenza combinata - udite udite - di 322 CV. Cioè superiore di oltre il 50% del powertrain che oggi equipaggia Countryman Cooper SE All4 da 217 CV, ma superiore anche ai 306 CV dell'attuale Countryman JCW. Una batteria da 14,2 kWh netti fornirà circa 90 km di autonomia elettrica, per un upgrade che in questo caso sfiora invece il 100%.

VEDI ANCHE

DISTINTIVI Non è ancora confermato se la super Countryman alla spina indosserà il badge JCW, tuttavia il marchio ha già confermato le sue intenzioni di incollare prima o poi la targhetta anche alla gamma elettrificata. Quel che semmai è pressoché certo, è che sarà disponibile anche un'opzione più civile, dalla potenza combinata di 241 CV (+17 CV rispetto a ora). Così come faranno parte dell'offerta i 2 litri turbo benzina a quattro cilindri con tecnologia mild hybrid da 168 CV ​​e 215 CV, oltre a un diesel da 2,0 litri. BMW X1 docet: Countryman elettrica? Sì, anche quella, sebbene - con ogni probabilità - in un secondo momento.

SORELLINA Come anche risulta evidente dalle foto spia dei mesi scorsi, nuova Countryman sarà notevolmente più grande dell'auto di oggi, con le prime stime che suggeriscono un aumento di 200 mm in lunghezza. Lo stretching spingerà il crossover Mini in un nuovo segmento, allontanandolo da rivali come Toyota CH-R e Nissan Juke e allineandolo alle più grandi RAV4 e Qashqai. Il mandato di Countryman come unico SUV Mini è tuttavia quasi finito. Sarà affiancato, in futuro, da un nuovissimo crossover elettrico costruito in Cina da Great Wall Motors, come parte della joint venture ''Spotlight'' tra le due società.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/03/2022