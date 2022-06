SUV elettrico Mini, primissimo teaser. Ecco cosa sappiamo

In arrivo (non presto) un B-SUV a batterie più piccolo di Countryman. Nuova piattaforma elettrica, ma anche un design inedito

Un nuovo modello, anzi molto di più. Mini è sul punto di muovere in una dimensione tutta nuova, un universo fatto di elettromobilità, ma anche di stile inedito. E sappiamo quanto a Oxford, allo stile, tengano in modo particolare. Il teaser del futuro SUV compatto elettrico va inteso quindi come un'anticipazione di un prodotto tutto nuovo in senso tecnologico, ma anche come pietra angolare della nuova filosofia di design. Cosa sappiamo, nel frattempo, del primo e-SUV Mini?

IN MEDIO STAT VIRTUS Sappiamo che, all'interno della gamma, si ritaglierà una posizione sopra Mini Hatchback e sotto Countryman, misurando perciò attorno ai 4 metri 20 di lunghezza. A differenza di Mini 3 porte e del crossover ''storico'', le cui rispettive nuove generazioni adotteranno un approccio multi-energia (benzina, diesel, 100% elettrico), il nuovo SUV compatto esisterà soltanto in configurazione full electric. Tempi di uscita? Non esattamente rapidi. La Casa promette di svelare la concept entro fine luglio 2022, ma la trasformazione in un prodotto di serie sarà completa - a essere ottimisti - non prima del 2023 inoltrato.

VEDI ANCHE

ESSENZIALMENTE AUDACE Piattaforma elettrica a parte (ancora top secret le info sulle batterie), il nuovo urban SUV made in UK si candida come manifesto vivente del futuro corso stilistico Mini, oggi espresso dallo slogan Charismatic Simplicity: via tutto il superfluo, spazio a un design moderno ma pulito ed essenziale, oltre che sostenibile negli accessori (via ogni cromatura), così come nei materiali (niente pelle). Dal teaser ''ombra'', si possono scorgere il cofano alto e spigoloso tipico del mondo SUV, un tettuccio apribile sdoppiato, calotte specchi dalla sagoma allungata e poco altro. Anche i fari - vedi sopra - esprimeranno nuove grafiche. A bordo - si bisbiglia - tanto digitale ma anche tanta libertà di movimento grazie all'architettura EV. In marcia, il classico feeling dinamico di Mini. Per metà estate, ne sapremo un po' di più.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/06/2022