Mini Cooper S Cabrio, Resolute Edition per la scoperta british

Arriva la primavera, e arriva anche una nuova versione speciale per Mini Cabrio, la piccola - e pepata - scoperta inglese, disponibile nelle concessionarie già da questo mese.

Mini Cooper S Cabrio Resolute Edition, l'edizione speciale dell'inglesina

ASPETTO UNICO La versione speciale Resolute Edition di Mini Cooper S Cabrio si distingue dagli altri modelli per il colore carrozzeria Rebel Green, affiancato da finiture color bronzo (chiamata appunto Resolute Bronze) per cornici dei fari, griglia del radiatore e luci posteriori, portelli sui pannelli laterali anteriori e maniglie delle portiere e del portellone, nonché prese d'aria nella grembialatura anteriore e coperchio del serbatoio.

Mini Cooper S Cabrio Resolute Edition, visuale di 3/4 posteriore

VEDI ANCHE

NERO E ORO Lettering e logo Mini, cornice interna e barra trasversale del radiatore sono in nero lucido, così come i bordi del tubo di scarico. Il nero torna anche nella capote ad azionamento elettrico - che può essere aperta e chiusa anche durante la marcia, fino a 30 km/h e nelle calotte degli specchietti retrovisori esterni. Il cofano si caratterizza per due strisce adesive con un motivo composto da linee parallele e una sfumatura color oro, con la scritta “Resolute”. Di serie i cerchi in lega da 18 pollici con design Pulse Spoke Black.

Mini Cooper S Cabrio Resolute Edition, gli interni

ESCLUSIVA ANCHE DENTRO L’ingresso in abitacolo è annunciato dai battitacco con la scritta “Resolute”. Sportivi i sedili sportivi in esclusivo tessuto/leatherette Black Pearl / Light Chequered. La fascia centrale della plancia ha una finitura dorata a righe che richiama il motivo sul cofano. In pelle nappa il volante sportivo, con la scritta “Resolute” nella parte bassa.

Mini Cooper S Cabrio Resolute Edition, la scritta Resolute sul cofano

MOTORE E PRESTAZIONI Sotto il cofano di questa pepata sportiva batte il quattro cilindri turbo da 2 litri con 178 CV (131 kW) e 280 Nm di coppia. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi, 230 km/h la velocità massima. Consumo di 6,9 litri/100 km nel ciclo combinato, emissioni 157 g/km CO2.

Mini Cooper S Cabrio Resolute Edition, com'è fatta

PREZZO Già disponibile nelle concessionarie italiane, Mini Cooper S Cabrio Resolute Edition ha un prezzo di 38.400 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/04/2022