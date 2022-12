Mini Cabrio Seaside Edition, un Natale con la mente al mare

Capita che in pieno inverno mente e spirito già siano proiettati verso la stagione calda. Guardi le cime innevate e pensi al bagnasciuga e al suono dolce di risacca. Infili cuffia e guanti, ma ti immagini in pantaloncini corti ed infradito. Mini ti conosce e ama scherzare coi tuoi sentimenti. Mini Cabrio Seaside Edition la serie speciale che bussa alla porta i giorni di Natale, ma che stuzzica la tua voglia di mare. E in fondo, se in estate vuoi guidare vento tra i capelli, è in inverno che getti le base del progetto.

I MIEI PRIMI 30 ANNI L'edizione Seaside Edition è il regalo del 30° anniversario che mamma BMW rivolge a Mini Cabrio, la cui primissima interpretazione risale al 1993, quando il marchio Mini ancora apparteneva al Gruppo Rover. Può essere declinata nelle motorizzazioni Cooper (3 cilindri 1.5 da 136 cv) e Cooper S (4 cilindri 2.0 da 178 cv) e si distingue innanzitutto per la tinta esterna blu scintillante Caribbean Aqua o - in alternativa - in bianco Nanuq White.

RIFINITURE L'esclusivo design esterno è completato dalle doppie strisce decorative bianche (su vernice blu) che corrono dalle porte laterali fino alla parte posteriore, inoltre dalla speciale grafica sulla grembialatura anteriore, dove un 30 stilizzato celebra la cabrio-ricorrenza. I side scuttle con scritta ''Seaside'' riprendono a loro volta il tema dell'anniversario con numeri in blu chiaro e scuro. La cifra tonda viene infine celebrata anche dall'esclusiva scritta ''Seaside'' in arancione sulla parte posteriore.

UN PUNTO FERMO I cerchi in lega da 18 pollici con design Pulse Spoke ricordano le vivaci onde del mare. Da un'idea di dinamismo a un elemento fortemente ''statico'': coprimozzo con la scritta Mini sempre parallela al suolo, anche a ruote in movimento.

IN ABITACOLO Già dall'ingresso del veicolo, le due strisce bianche e la scritta Seaside che rivestono le portiere trasmettono l’aspetto ''marittimo'' degli interni. I sedili in pelle Carbon Black con comodi supporti per ginocchia e braccioli nelle portiere non solo offrono comfort: quando la capote è aperta, si armonizzano perfettamente anche con le due finiture esterne Caribbean Aqua e Nanuq White. Anche i listelli decorativi sulla plancia presentano un design specifico Seaside: sia il motivo stampato, sia la scritta, richiamano ancora una volta la cifra tonda. Questo motivo compare anche sui tappetini sotto forma di badge grafico.

MINI CHIAVI IN MANO Il raggio inferiore del volante sportivo in pelle presenta l'omonima scritta ''Seaside'', infine anche la chiave vettura è decorata con motivo grafico a onde: un pezzo della propria Mini, te la tieni in tasca anche dopo aver parcheggiato.

QUANDO ESCE Mini Cabrio Seaside Edition in vendita da febbraio 2022. Prezzi ancora sconosciuti, ipotizziamo una cifra a partire da 35.000 euro circa per la Cooper, da 38-39.000 euro per la Cooper S.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/12/2022