Mini Aceman, nuove foto spia. Eccola che muove i primi passi

Il percorso, ormai, lo conosciamo. Dapprima, si manifesta in forma statica allo stadio di prototipo. Successivamente, ripone in armadio l'abito da sera, si libera di eventuali effetti speciali, indossa la tuta da lavoro e si prepara all'esperienza nel mondo reale. Il soggetto è il SUV elettrico di turno. Tocca a Mini, sempre più vicina al lancio del crossover Aceman, prima Mini con un nome nuovo dopo 10 anni. Dopo le foto spia di Aceman su bisarca, eccola ora mentre va a passeggio attorno al Centro di ricerca e sviluppo BMW di Monaco di Baviera.

Mini Aceman, prime foto spia

DOVE ERAVAMO RIMASTI Di Aceman, già abbiamo raccontato le caratteristiche dell'omonima concept e già abbiamo avanzato le prime ipotesi tecniche. In sintesi: in vendita dal 2024, il nuovo e-SUV colmerà il divario tra le future - e 100% elettriche, ca va sans dire - Mini hatchback (della quale riprende la piattaforma Spotlight sviluppata da BMW insieme ai partner cinesi di Great Wall) e Mini Countryman, che per non essere disturbata, crescerà di dimensioni. Il suo ingresso a listino, con ogni probabilità, comporterà il licenziamento della Clubman. E a proposito di dimensioni: già sappiamo con precisione come Aceman misuri 4.050 mm di lunghezza. Grossomodo, quanto odierna Mini hatchback 5 porte.

Mini Aceman Concept

MOTORI E BATTERIE Poiché con nuova Mini Electric condivide l'architettura, è ragionevole aspettarsi come Aceman ne replichi anche le opzioni di powertrain. Che in allestimento entry level Cooper potrebbero esprimere una potenza di 184 CV e una batteria da 40 kWh, mentre in edizione Cooper S, un motore da 224 CV e una batteria da 50 kWh, per un'autonomia di circa 400 km. Vedremo.

Mini Aceman in vendita dal 2024

TROVA LE DIFFERENZE Col passaggio a una gamma completamente elettrica, nel linguaggio di design di Mini l'efficienza aerodinamica giocherà un ruolo più determinante: ecco anche perché, nonostante la silhouette sia molto, molto simile alla concept, la Aceman con specifiche di produzione sembra adotti un frontale più pulito e arrotondato e una posizione meno ''eretta''. Per il resto, il camouflage oscura molti dei dettagli chiave, ad eccezione dei grandi fari distintivi, condivisi con futura Mini hatchback full electric. Presto, cercheremo di sbirciare anche gli interni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2022