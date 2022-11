Milan Games Week, Mini Aceman in versione Pokémon

Mini è sponsor dell'expo di Milano dedicata al gaming, e arriva in Fiera a Rho con la concept... in scatola

Mini ha da poco siglato una partnership internazionale con Pokémon, con l’obiettivo neppure troppo velato di tornare a conquistare il pubblico più giovane (vedi la presenza a Lucca Comics), che con i mostriciattoli giapponesi continua ad avere un legame apparentemente indistruttibile. Non è un caso che Mini sia anche sponsor di Milan Games Week, una delle più importanti fiere di videogiochi presenti in Italia, e che si terrà dal prossimo venerdì 25 novembre a domenica 27 settembre tra i padiglioni di Rho Fiera Milano.

Mini Aceman a Milan Games Week, con adesivi a tema Pikachu

MINI IN SCATOLA Durante i tre giorni dell’evento sarà presente Mini Aceman, l’ultimo concept della casa inglese presentato la scorsa estate (e già esposto in questa versione alla gamescom di Colonia, tenutasi ad agosto), e che anticipa stili e tendenze della prossima generazione di Mini, naturalmente elettriche. Il particolare più curioso è che l’auto non sarà esposta sul classico stand fisso, ma racchiusa all’interno di una scatola del tutto simile a quella dei modellini (o delle action figure). All’esterno, sulla confezione, tutte le caratteristiche e le specifiche dell’auto.

Mini Aceman a Milan Games Week: il concept a tema Pokémon

IN TEMA Vista la particolare collaborazione, sulla scatola e sull’auto campeggia un po’ ovunque Pikachu, il pokémon più famoso del mondo, e che è naturalmente di tipo Elettrico. Gli appassionati non mancheranno di apprezzare la Poké Ball al centro dei cerchioni, anch’essi esposti sulla confezione come si fa con le action figure.

Mini Aceman a Milan Games Week, dietro la scatola tutte le caratteristiche

DOVE VEDERLA All’interno dell’area Merchandising & Entertainment, nel padiglione 12, sarà allestita una zona tutta dedicata a Mini, dove saranno organizzati talk, DJ Set con silent disco e presenze di ospiti speciali (tra cui Federic95ita, uno dei principali esperti del mondo Pokémon e collezionista di carte).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/11/2022