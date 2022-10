Nuova Kia Niro Plug-in: più autonomia, e con più stile. Mini test

Di SUV alla spina è pieno il mondo auto, ma c'è un SUV che sin dalla sua nascita (2016) fa rima con elettrificazione. Come l'antenata, anche Kia Niro seconda generazione si fa in tre. Full Hybrid (Niro HEV), Full Electric (Niro EV) e, nel mezzo, Plug-in Hybrid (Niro PHEV), la tecnologia pensata come ''ponte'' verso l'elettrico puro. A qualche mese di distanza da Niro HEV, oggi anche Niro PHEV e Niro EV sono regolarmente ordinabili. Ho l'occasione di salire a bordo dell'ibrida ricaricabile: una veloce presa di contatto, per assaporare alcune proprietà che - nei confronti della ''vecchia'' Niro - sono migliorate. Quanto? Quel tanto che basta.

Di come Kia Niro sia cambiata di aspetto, già il sottoscritto ne ha parlato la scorsa primavera, in occasione del primo test drive dell'edizione ibrida auto-ricaricabile. Breve riassunto.

ESTERNI La piattaforma di Kia Niro 2022 deriva dalla precedente (K Platform), tuttavia l'effetto scenico è di gran lunga più moderno. Il classico ''tiger nose'' è molto più sottile, le luci diurne a LED assumono la forma di un diagramma del battito cardiaco (idem i catarifrangenti posteriori), i gruppi ottici posteriori a orientamento verticale ricordano due boomerang. Infine, il montante C (''cavo'' al suo interno per una migliore penetrazione aerodinamica) lo puoi colorare anche a contrasto, di una tinta a tuo piacere: originale.

INTERNI Dagli inserti e le imbottiture di ottima qualità, buona parte dei quali ricavati da materiali riciclati, l'abitacolo si ispira a nuova Kia Sportage: vedi il supporto monoblocco che fonde tra loro quadro strumenti digitale e display di infotainment, entrambi da 10,25 pollici, vedi inoltre il capiente e ricercato tunnel centrale dal quale scompare la leva del cambio, in favore di una ghiera rotante. Dall'equipaggiamento EV6, infine, proviene il nuovo volante a due razze. Rispetto a prima, il passo cresce (+2 cm) e si vede, specie in seconda fila. La capacità del bagagliaio, infine, dipende dalla motorizzazione: per Niro Plug-in Hybrid, che la batteria la sistema sotto il divanetto posteriore, la volumetria peggiore del lotto (da 348 a 1.342 litri).

Come Niro Full Hybrid, anche Niro Plug-in Hybrid rinnova il contratto col noto 4 cilindri 1.6 GDI benzina aspirato da 104 CV, aggiornato sotto vari aspetti come pressione del sistema di iniezione e rapporto di compressione. Al motore termico fa ora compagnia un motore elettrico da 84 CV, quindi più performante della precedente unità da 60 CV, per una potenza di sistema ora di 183 CV (anziché i precedenti 141 CV). Fonte di alimentazione della componente elettrica è una batteria da 11,1 kWh, quindi dall'energia superiore al precedente accumulatore da 8,9 kWh. Ne deriva che l'autonomia in modalità EV cresce a quota 65 km nel ciclo misto WLTP e a 84 km nel ciclo urbano, rispetto ai precedenti 49 km nel misto e 64 km in urbano. Sono dati reali? Sì, a meno che non si guidi in autostrada, situazione che spreme le batterie molto più velocemente.

CHICCA Da sottolineare come nuova Niro PHEV porti in dote il primo radiatore a coefficiente di temperatura positivo (PTC) ad alto voltaggio. Sviluppato da Hyundai e accreditato di 5,5 kWh, ha lo scopo di conservare intatta l'autonomia elettrica anche con temperature rigide.

VEDI ANCHE

E-RETRO Altro aggiornamento interessa il cambio automatico doppia frizione DCT, sempre a 6 rapporti, ma ora sprovvisto dell’ingranaggio della retromarcia, manovra che si svolge sempre e comunque in modalità elettrica.

Al volante sperimento le stesse gradevolissime sensazioni già provate a bordo di Niro HEV, ovvero massima scorrevolezza dello sterzo in città, contesto nel quale - a batteria carica - viaggio in elettrico per una quota assai maggiore (praticamente sempre, fino a esaurimento batterie, fatto salvo per le accelerazioni violente), inoltre - nonostante il peso superiore di circa un quintale - buona tenuta di strada in extraurbano, pur senza pretese di sportività in senso stretto. A proposito: due i programmi di guida, da impostare con apposito tasto sul volante. Eco (risparmio carburante) e Sport (più... testosterone).

CONSUMI Dichiarati WLTP fanno 0,8-1,0 l/100 km con batterie cariche e 4,5-5-0 l/100 km a batterie al minimo. Nel mio breve test nell'hinterland milanese, il trip computer registra una media di 1,8 l/100 km a batterie cariche, e di 4,5 l/100 km a batterie scariche, situazione nella quale il sistema si comporta come un Full Hybrid, quindi alternando ugualmente motricità ''termica'' ad alimentazione elettrica, sebbene in misura inferiore (a bassa velocità e per brevi tratti). In definitiva: consumi inferiori a Niro HEV, a un prezzo di listino superiore. E già che siamo in tema prezzi.

Da ottobre 2022 Kia Niro PHEV è regolarmente in vendita, prezzi - al netto di incentivi e promozioni - rispettivamente di 41.000 euro (PHEV Style) e 43.000 euro (PHEV Evolution). Sotto, gli allestimenti più in dettaglio.

STYLE Fuori, i vetri posteriori oscurati, i cerchi in lega diamantati da 18 pollici e i passaruota/fasce laterali a contrasto con finitura in nero lucido. All’interno, di serie sono navigatore touchscreen da 10,25 pollici, cluster digitale, Smart Key, clima automatico con comandi a sfioramento. L’abitacolo è impreziosito inoltre da “mood lamps”, sedili in misto pelle/tessuto e selettore del cambio di tipo “Shift by Wire”. Sul fronte della sicurezza, disponibili Smart Cruise Control, Highway Drive Assist HDA (adatta la velocità ai limiti automaticamente) e frenata d’emergenza FCA con funzione “svolta”.

EVOLUTION La top di gamma si caratterizza esteriormente per fari anteriori Dual LED e fasce laterali e passaruota in High Glossy Black. Lato comfort: sedili in misto pelle\tessuto e volante riscaldabili, sedile lato guida regolabile elettricamente con supporto lombare, portellone ad apertura intelligente, caricatore del telefono a induzione. Sul fronte della sicurezza, standard anche il Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) con Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA) e Safe Exit Assist (SAE).

KIA NIRO PHEV

Lunghezza 4.420 mm Larghezza 1.825 mm Altezza 1.545 mm Passo 2.720 mm Peso 1.594 kg Motore termico 4 cil. 1.6 benzina, 104 CV, 141 Nm Motore elettrico 84 CV, 203 Nm Potenza combinata 183 CV, 265 Nm Cambio automatico doppia frizione DCT 6 rapporti Trazione anteriore Acc. 0-100 km/h 9,6 secondi Velocità max. 168 km/h Consumi 0,8-1,0 l/100 km (combinato WLTP) Emissioni CO2 18-23 g/km (combinato WLTP) Autonomia EV 59-65 km (combinato WLTP) Prezzo da 41.000 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/10/2022