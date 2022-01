Nuova Kia Sportage 2022: spudoratamente ibrida. La prova video

Si è agitata nella gabbia per mesi interi, ora finalmente una delle Tigri Asiatiche più apprezzate, dagli italiani, come tenero animale domestico, è nuovamente libera di correre, ruggire, di tenere fede a una missione, quella dell'evoluzione della specie. Kia Sportage è tornata ed è irriconoscibile. Ha cambiato pelle, ha cambiato dieta, ha un'espressione e un'intelligenza spaventosamente umane. Da provare, e infatti ora la provo. Leggi il testo, sfoglia la gallery, goditi il video.

Nuova Kia Sportage

A differenza di altri suoi colleghi, e per restare in casa, citeremo il fratello maggiore Kia Sorento, Sportage quinta generazione non abbandona il diesel, né ha alcuna intenzione di diventare elettricista a tempo pieno. Niente Sportage full electric, nemmeno in futuro. In compenso l'intera gamma di motori, ciascuno dei quali basato su un quattro cilindri ''millesei'', si lascia contaminare dall'ingrediente ibrido. Una componente il cui sapore, a seconda dei propri gusti, è prevalente, vedi il caso di Sportage full hybrid e di Sportage plug-in hybrid, oppure aggiunge solo una punta di vicacità. Ed è il caso sia di Sportage a gasolio, sia di Sportage benzina. Due bevande leggere, corrette mild hybrid.

Kia Sportage 2022: quale ibrido scelgo?

Ed è nella interessantissima declinazione 1.6 T-GDi HEV, alias benzina full hybrid, che nuova Sportage mi concede il primo ballo. La sigla dunque individua un'unità 1.6 turbo benzina da 180 cv e 265 Nm di coppia, scortata da un motore elettrico da 60 cv e 262 Nm, a sua volta alimentato da una batteria ai polimeri di litio da 1,49 kWh di energia e dal peso molto contenuto: appena 37,5 kg. Potenza di sistema di 230 cv, coppia massima 350 Nm.

CLASSIC HYBRID Mi sembra di sentire già quella domanda: ahimè, la risposta è no. A differenza di Sportage plug-in, tra le proprietà di Sportage full hybrid manca l'avanzamento in modalità 100% elettrica. Se non in partenza da fermo, a batteria carica, come aiutino per vincere l'inerzia. In fase di spinta, sia in accelerazione da fermi (0-100 km/h in 8,0 secondi in caso di trazione anteriore, in 8,3 secondi in presenza di trazione integrale) che in ripresa dalle basse velocità, il contributo del motore elettrico invece è sensibile. Questo senza nulla togliere al 4 cilindri turbo, un motore che Kia sostiene essere tutto nuovo, e il cui punto di forza risiede nella tecnologia che controlla con estrema precisione la durata del sollevamento della valvola: maggiore reattività ai comandi, maggiore anche la fluidità di erogazione.

Nuova Kia Sportage full hybrid: 230 cv di potenza

6 UNA FORZA Non mi sento di muovere alcuna critica nemmeno al cambio automatico a 6 marce con paddle al volante, un automatico con convertitore di coppia, a differenza del doppia frizione a 7 marce che equipaggia le versioni mild hybrid: rapido nei passaggi di marcia, il cambio adatta le sue logiche di funzionamento alle modalità di guida Eco e Sport. E a proposito di ecologie ed economie di esercizio: il consumo medio dichiarato oscilla tra i 6,1 e i 6,5 l/100 km, i valori reali li misureremo durante un test drive più approfondito.

TELAIO Nuova Sportage si chiama così perché ad essere completamente inedita è anche la piattaforma stessa, nome in codice N3. Anche senza le sospensioni a controllo elettronico, una funzione riservata all'allestimento GT Line Plus, inoltre anche senza Terrain Mode, di serie sulle versioni a quattro ruote motrici, l'impressione a caldo è quella di una scocca più maneggevole, di sospensioni che si adattano senza protestare anche a superfici porose, infine di uno sterzo preciso, dal grado di demoltiplicazione del tutto naturale. La posizione di guida è rialzata, da SUV vero e proprio, il rollio in curva non si allontana da quello di una berlina.

Nuova Kia Sportage, gli interni

Posto guida che tra l'altro è forse il più esplicito biglietto da visita del nuovo modello. Buona qualità dei materiali e forme ricercate la fanno da padrone. Senza contare le nuove tecnologie. Sono al volante dell'allestimento GT Line e davanti ai miei occhi si srotola il caratteristico Supervision Cluster digitale (assente sull'allestimento entry level Business), cioè il maxi display curvo che fonde tra loro strumentazione e display centrale di infotainment (entrambi da 12,3 pollici di diagonale), sull'esempio sia di new Sorento, sia anche dell'elettrica EV6. Comandi ''touch'' anche per il clima (trizona).

CAMERA CAR Intuitive le icone del touchscreen della parte destra, dinamico e graficamente ben congeniato il cockpit frontale. Con la chicca dello specchio retrovisore esterno ''incorporato'': azionando l'indicatore di direzione, il quadrante del lato corrispondente visualizza l'immagine catturata dalla fotocamera laterale. Il guadagno è soprattutto in chiave sicurezza: metti che hai la pessima abitudine di svoltare senza prima aver ruotato il capo...

Nuova Kia Sportage, il quadro strumenti digitale

ULTRACONNESSA L'avvolgente Supervision Cluster sta al display di Sportage precedente come la prima tv a colori sta ai moderni schermi Oled. E sin dall''umile'' versione Business, il menù in ogni caso già prevede navigazione con aggiornamenti over-the-air, retrocamera, interfaccia Bluetooth, connettività Apple CarPlay e Android Auto e l'intero astuccio dei servizi Kia Connect, per monitorare o governare alcuni servizi di bordo anche da remoto.

GUARDAROBA Trovo la console centrale sia originale come design, col nero lucido che fa molto chic, sia anche pratica come mobiletto portaoggetti. In particolare non corro il rischio di urtare contro la leva del cambio, in quanto è assente, sostituita da una manopola rotante. Il caricatore wireless per lo smartphone è di serie dalla GT Line in su: gli allestimenti di partenza (Business e Style) sono comunque completi di due prese Usb a cui allacciare il cavo.

Kia Sportage 2022: bagagliaio più spazioso

COSE & PERSONE In seconda fila molto buono sia lo spazio per le gambe (996 mm), sia per la testa dei passeggeri (998 mm). Capacità di carico del bagagliaio di 587 litri in configurazione standard (+84 litri rispetto a prima), di 1.776 litri decapitando i sedili posteriori. Larga e piatta la soglia di accesso. E sulla GT Line, non manca il portellone elettrico.

E visto che siamo in tema di misure. Nuova Sportage lunga 4 metri e 51, ovvero appena 3 cm in più rispetto all'antenata. Dimensioni quasi identiche, impatto scenico - come già avrete notato - nettamente più sofisticato, e da qualunque prospettiva.

Nuova Kia Sportage vista da dietro

SFACCIATA Personalmente, trovo che la parte più riuscita sia il ''didietro'': sarà per la pulizia e l'armonia della superficie del portellone, per la nuova grafica del logo Kia, per il disegno delle luci. Probabilmente, per tutte queste cose insieme. Ben proporzionata mi sembra anche la fiancata, più polarizzante è semmai il frontale, con gli affilati fari a boomerang che fanno molto hi-tech, ma soprattutto quella ''grigliona'' a tutta larghezza e a tutta altezza forse un pelo...esibizionista. De gustibus.

Per Sportage benzina, diesel, full hybrid e plug-in hybrid, ordini già aperti. In estate, via alle vendite anche di Sportage GPL. Il listino prezzi parte da 29.950 euro, motore benzina mild hybrid, cambio manuale, due ruote motrici. Con finanziamento e permuta o rottamazione usato, sconto di 4.000 euro. Sportage full hybrid a partire da 35.950 euro (2 ruote motrici).

Nuova Kia Sportage, prezzi da 29.950 euro

KIA SPORTAGE 1.6 T-GDi HEV AWD

Lunghezza 4.515 mm Larghezza 1.865 mm Altezza 1.650 mm Passo 2.680 mm Bagagliaio 587/1.776 l Motore 4 cil. 1.6 turbo benzina + motore elettrico sincrono Potenza 230 CV a 5.500 giri/min. Coppia 350 Nm a 1.500-4.500 giri/min. Cambio automatico a 6 rapporti Trazione integrale Acc. 0-100 km/h 8,3 secondi Velocità max. 193 km/h Consumi 6,1-6,5 l/100 km (WLTP) Emissioni CO2 140-149 g/km Prezzo 40.950 euro

Nuova Kia Sportage: engines on

Sali con me a bordo di Kia Sportage 2022 e assapora il feeling di guida della motorizzazione 1.6 full hybrid. In video, tutto quello che c'è da sapere su design esterno, specifiche tecniche, equipaggiamenti di bordo e listino prezzi. Clicca Play sulla foto di cover!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/01/2022