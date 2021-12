Nuova Kia Sportage in vendita dal 13 gennaio. Prezzi e versioni

In attesa dell'apertura ordini, ecco il listino. Per Sportage nuova generazione, motori mild hybrid (diesel e benzina) e full hybrid

Il countdown è attivo, e ai più impazienti, apparirà come un countdown eterno. Nuova Kia Sportage è ormai dietro l'angolo: a distanza di oltre 100 giorni dalla world premiere, quinta generazione di uno dei crossover made in South Korea più amati in assoluto prossimo alle vendite. In Italia, ordini ufficialmente a partire dal 13 gennaio 2022. Nel frattempo, Kia pubblica i prezzi e le versioni disponibili in fase di lancio. All'appello, tutte quelle anticipate, tranne una.

Nuova Kia Sportage misura 4,51 metri in lunghezza, 1,87 metri in larghezza, 1,65 metri in altezza. Per tutte le specifiche circa stile esterno e interno, vi rimandiamo al nostro precedente articolo. Riassumendo: linee tese e definite, superfici pulite ma muscolose, un design sofisticato ma armonioso. A bordo colpisce immediatamente l’enorme display widescreen che, come sull’elettrica EV6, integra il cruscotto digitale e lo schermo dell’infotainment, entrambi da 12,3 pollici di diagonale.

Inizialmente, nuova Kia Sportage in vendita in ogni declinazione ibrida di quelle preannunciate, tranne una: Sportage plug-in hybrid si aggiungerà alla compagnia solo in un secondo momento. Si può dunque scegliere tra le seguenti motorizzazioni.

MILD HYBRID BENZINA

1.6 T-GDi MHEV iMT 2WD Motore 1,6 litri turbo benzina 150 cv mild hybrid 48 Volt, trazione anteriore, cambio manuale a 6 rapporti. Prezzi da 29.950 euro .



1.6 T-GDi MHEV DCT 2WD Motore 1,6 litri turbo benzina 150 cv mild hybrid 48 Volt, trazione anteriore, cambio automatico doppia frizione 7 rapporti. Prezzi da 31.950 euro.



MILD HYBRID DIESEL

1.6 CRDi MHEV iMT 2WD Motore 1,6 litri diesel 136 cv mild hybrid 48 Volt, trazione anteriore, cambio manuale a 6 rapporti. Prezzi da 31.950 euro .



1.6 CRDi MHEV DCT 2WD Motore 1,6 litri diesel 136 cv mild hybrid 48 Volt, trazione anteriore, cambio automatico doppia frizione 7 rapporti. Prezzi da 33.950 euro .



1.6 CRDi MHEV iMT 4WD Motore 1,6 litri diesel 136 cv mild hybrid 48 Volt, trazione integrale, cambio automatico doppia frizione 7 rapporti. Prezzi da 40.950 euro.



FULL HYBRID BENZINA

1.6 T-GDi HEV AT6 2WD Motore 1,6 litri turbo benzina 180 cv + motore elettrico 60 cv, trazione anteriore, cambio automatico a 6 rapporti. Prezzi da 35.950 euro .



1.6 T-GDi HEV AT6 4WD Motore 1,6 litri turbo benzina 180 cv + motore elettrico 60 cv, trazione integrale, cambio automatico a 6 rapporti. Prezzi da 40.950 euro.



Non passeranno inosservate alcune apparenti incongruenze tra il prezzo di una motorizzazione e quella immediatamente successiva. La ragione è da ricercare nelle discrepanze di equipaggiamento. Sportage diesel mild hybrid a trazione integrale disponibile solo a partire dalla versione GT Line, idem Sportage full hybrid a trazione integrale. Sportage full hybrid trazione anteriore dal livello Style in su. Di seguito, i principali accessori di serie di ciascuno dei quattro allestimenti.

BUSINESS Clima trizona, cruise control, sensori anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17 pollici, Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12,3 pollici , Apple Car Play/Android Auto, Kia Connect, Driver Attention Warning (DAW) Forward Collision Avoidance assist (FCA) vetture, pedoni e ciclisti, Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Lane Following Assist (LFA), Lane Keeping Assist (LKA).



STYLE ( +2.000 euro ) In più rispetto a Business: Smart Key, cruise control adattivo, Highway Driving Assist , cerchi in lega da 18 pollici, Supervision Cluster full digital da 12,3 pollici.



GT LINE ( +3.000 euro ) In più rispetto a Style: pedaliera in alluminio , volante e sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega da 19 pollici, Wireless Phone Charger, Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA), Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA).



GT LINE PLUS (+4.000 euro) In più rispetto a GT Line: sospensioni regolabili elettronicamente, Remote Smart Parking Assist (RSPA), tetto panoramico apribile elettricamente, vernice bi-color, Sistema audio premium Harman Kardon, Surround view monitor (360°), Blind Spot View Monitor (BVM), Parking Collision Avoidance Assist (PCA).



Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/12/2021