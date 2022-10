Parziale o totale, con Kia l'elettrificazione è universale

Il SUV 100% elettrico che arriva dal futuro, o il SUV che elettrico lo è solo in parte? E ancora: il SUV di taglia XL o un urban SUV? Ma anche: il SUV o la berlina? Si fa presto a dire ''elettrificazione''. Molto più complesso è sviluppare un piano che sia sostenibile. Per chi produce, e per chi compra. Tenendo a mente le esigenze attuali, ma con l'occhio lungo. Perché, d'accordo, un giorno l'auto elettrica sarà lo standard. Tuttavia, la transizione non puoi completarla dall'oggi al domani. Ci arrivi per gradi, prendendo per mano l'automobilista e accompagnandolo a una nuova forma di mobilità uno scalino dopo l'altro. L'elettrificazione è una filosofia che ha mille sfumature. Intensità, stili di guida, costi: è un universo parallelo e alcuni brand ne hanno esplorato già ogni singolo centimetro quadrato. Marchi come Kia, che dell'elettrificazione è ambasciatrice.

Nuova Kia Niro: Full Hybrid, Plug-in o 100% elettrica?

Automobili, ma anche servizi. Interessarsi oggi all'offerta di prodotti Kia equivale a farsi una cultura di mobilità ecologica, e mai termine fu più appropriato. Saltando per un attimo al capitolo della ricarica delle vetture elettriche o plug-in: per la rete di ricarica stradale in tutta Europa, il Costruttore coreano stringe un patto col cliente, il patto di erogare energia proveniente solo ed esclusivamente da fonti rinnovabili. Il meccanismo è semplice: il servizio Kia Charge determinerà la quantità di energia consumata e calcolerà l’acquisto equivalente in megawattora (MWh) certificati con ''Garanzia d’origine'' (GO). Tutta l’energia fornita da Kia sarà di derivazione eolica. Con quale modello Kia elettrificato prendere parte al processo in prima persona, beh, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Con Kia, ricariche ''pulite''

Ricordate il principio della progressività citato nel primo paragrafo? Ecco, non tutte le ''e-Kia'' necessitano di una ricarica da esterno. Porta d'ingresso al mondo dell'elettrificazione è la tecnologia Mild Hybrid 48 Volt (o MHEV per gli amici), forma di propulsione ibrida leggera (mini-assistenza al motore termico in ripresa ed accelerazione) che centra il bersaglio della riduzione di consumi ed emissioni, senza con questo influenzare in alcun modo le abitudini di guida maturate nel corso di anni. A casa Kia, il Mild Hybrid 48V si declina sia in edizione a benzina, sia diesel.

Nuova Kia XCeed (2022)

BENZINA Mild Hybrid a benzina è innanzitutto il 3 cilindri 1.0 T-GDi dell'utilitaria Rio e del SUV ultracompatto Stonic: formato da 100 CV, oppure 120 CV. Mild Hybrid sono tuttavia anche il 4 cilindri 1.6 T-GDi da 150 CV che apre il listino di New Sportage, ma soprattutto l'ancor più moderno 1.5 T-GDi da 160 CV di Ceed e delle derivate Proceed e XCeed. Il Mild Hybrid come un ibrido ''nascosto'', ma che il proprio compito lo svolge eccome.

Nuova Kia Sportage, anche diesel mild hybrid

DIESEL E se il motore diesel, all'interno della gamma Kia, conserva il proprio ruolo, è proprio grazie all'aiutino del Mild Hybrid 48 Volt, fonte di un ulteriore taglio ai - già contenuti - consumi di gasolio. Sia Ceed Sportswagon, sia XCeed, sia anche Sportage, possono ancora essere configurati con propulsore 1.6 CRDi da 136 CV.

Al secondo livello della gerarchia di elettrificazione Kia incontriamo la tecnologia Full Hybrid. L'ibrido ''tradizionale'' (HEV) veste la coppia di SUV...tradizionali (almeno di nome), ma anche nuova Niro.

UPPER CLASS Il 1.6 T-GDi HEV equipaggia sia Sportage ultima generazione, sia il suo fratellone Kia Sorento. L'associazione di un turbo benzina da 180 CV con un modulo elettrico da 60 CV produce una potenza di sistema di 230 CV. Trazione anteriore, o integrale AWD.

Nuova Kia Niro HEV (2022)

COMPACT A sua volta, il nuovo 1.6 GDI HEV da 104 CV in dotazione a nuova Kia Niro si accoppia a un motore elettrico da 43 CV, per un lusinghiero output di sistema di 141 CV. Il Full Hybrid è l'ibrido ''autoricaricabile'': lo si sceglie per mitigare i consumi e assaporare il mix di spinta termica ed elettrica, non per viaggiare esclusivamente in modalità 100% elettrica (se non per brevi tratti). A quello scopo, ecco il Plug-in Hybrid.

Step immediatamente precedente all'elettrico puro, l'ibrido ricaricabile (PHEV) è la tecnologia che Kia distribuisce con più generosità, inoltre anche quella che viene maggiormente modulata in base al singolo modello. Sale infatti a bordo di Ceed Sportswagon, XCeed, Niro, Sportage e Sorento.

Kia Sorento Plug-in Hybrid

A CIASCUNO IL SUO Nel caso di Ceed SW e XCeed, un powertrain elettrificato su base 1.6 GDi sviluppa una potenza di 141 CV e garantisce un'autonomia in modalità 100% elettrica di oltre 40 km grazie a batterie da 8,9 kWh. Per Niro, valori superiori sia in termini di potenza (183 CV), sia di autonomia in EV (circa 60 km) grazie all'upgrade della batteria (11,1 kWh). Su Sportage e Sorento, le performance massime: 1.6 T-GDi da 180 CV + motore elettrico da 91 CV, uguale 265 CV complessivi e un range di percorrenza elettrica - batteria da 13,8 kWh - compreso tra 60 e 70 km.

ANIMA GREEN Punta di diamante, il 100% elettrico (BEV). Cerchi un SUV compatto dalla vocazione squisitamente urbana? Con Kia e-Soul entry level (batterie da 39,2 kWh) disponi già di 276 km di autonomia, ma nulla vieta di puntare alto e scegliere la variante da 64 kWh, che con 450 km di indipendenza energetica si presta pure a un uso a lungo raggio.

Kia e-Soul

NIRO Cerchi un SUV compatto dal look ancor più moderno? Orièntati su Niro EV, le stesse batterie da 64 kWh di e-Soul top di gamma (range di 460 km) e un abitacolo che fa di digitalizzazione e connettività i suoi punti di forza.

Kia EV6

SIMPLY THE BEST Cerchi il non plus ultra? Andrai a colpo sicuro su EV6, nientemeno che Car Of The Year 2022. Con Kia EV6 il concetto di crossover prende l'ascensore e esplora nuovi paradigmi. Per design esterno, per architettura interna, infine anche come dinamica di guida, e non soltanto in edizione EV6 GT. Un solo taglio di batterie (77 kWh) ma tre livelli di potenza (229 CV, 325 CV, 585 CV), due schemi di trazione (posteriore o integrale) e quattro soglie di autonomia (da 424 km a 528 km), per quello che si configura come il precursore di tutte le full electric Kia di nuova generazione (in rampa di lancio scalpita il big SUV EV9), ma anche come esempio da seguire per i brand rivali.

Kia EV9 Concept

TO BE CONTINUED

A piccole dosi o ad alto voltaggio. A prezzi accessibili, o più esclusiva. Da città o da lunghi viaggi. Pronta all'uso per l'utente più ''conservativo'', ma anche su misura dell'appassionato di nuove frontiere tecnologiche. Con Kia, hai l'intero spettro dell'elettrificazione in un solo listino. E la roadmap è solo che all'inizio: al partire dal 2023, in programma il lancio - su scala globale - di almeno due full electric ogni anno. Fino ad arrivare - pur senza abbandonare l'alimentazione ibrida - a una gamma di 14 BEV entro il 2027. Prossima tessera del puzzle sarà Kia EV9, e ci sarà da spellarsi le mani dagli applausi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2022