Mini: l'inglesina si fa ancor più attraente con le versioni Edition

A partire da novembre 2022, i modelli Mini si presenteranno con nuove verniciature che aggiungeranno un tocco di personalità al look delle inglesine. Le nuove Mini Edition esaltano alcuni aspetti centrali del carattere dei rispettivi modelli, concentrandosi su equipaggiamenti e su caratteristiche di design (qui il nuovo concept di Mini Aceman). Per Mini 3 porte, Mini 5 porte, nonché per Mini Cooper SE in versione Resolute Edition, saranno disponibili le colorazioni inedite: Nanuq White ed Enigmatic Black. Anche il tetto e le calotte degli specchietti potranno essere verniciati in Pepper White o in nero. Per Mini Cabrio invece, la Resolute Edition sarà disponibile anche in colorazione Enigmatic Black con le calotte degli specchietti di colore nero.

Mini Cooper S Cabrio Resolute Edition

ANCOR PIÙ RICCA L'equipaggiamento di serie comprende ora Mini Driving Assistant, che offre funzioni aggiuntive per migliorare il comfort e aumentare il livello di sicurezza. Su Mini 3 porte, Mini 5 porte e Mini Cabrio l’Active Guard segnala le collisioni imminenti e velocità comprese tra 10 e 60 km/h rallenta anche il veicolo. L'avviso di superamento della corsia avvisa invece quando il veicolo sta per abbandonare la corsia di marcia su strade con indicatori di corsia. A ciò si aggiunge poi l'Active Cruise Control (ACC), operativo fra i 30 e i 140 km/h.

Mini Cooper SE Countryman Untamed Edition

NUOVI COLORI Nuove Mini Resolute Edition si distinguono per le nuove verniciature combinate con l'esclusiva finitura Resolute Bronze. Tra questi figurano le cornici dei fari, la griglia del radiatore e i gruppi ottici posteriori, i Side Scuttles sulle fiancate anteriori, le maniglie delle porte e del portellone posteriore e, sulla Mini Cooper S, le prese d'aria nella grembialatura anteriore e il tappo del serbatoio. Sulla Mini 3 porte e sulla Mini 5 porte in versione Resolute Edition è presente anche la Waistline in colorazione Piano Black. Si tratta di una striscia nera che corre lungo il bordo inferiore dei finestrini. Il look originale è enfatizzato infine dalle Bonnet Stripes specifiche per l'edizione, con una sfumatura di colore che va dall'oro chiaro all'oro scuro.

Mini Cooper S Clubaman Untold Edition

STILE DARK Mini Untold Edition sottolinea il carattere polivalente di Mini Clubman (qui la nostra prova). Le novità riguardano la verniciatura Sage Green, i Side Scuttles, la Black Band nere anziché verdi e le cinque Sport Stripes parallele che corrono al centro del cofano e del tetto. Mini Countryman sarà offerta da novembre 2022 anche in colorazione Nanuq White. Oltre alla carrozzeria, la nuova opzione cromatica coinvolge anche i loghi, il paraurti posteriore e anteriore, le minigonne laterali e i battitacco. Gli emblemi dei sedili e del volante esaltano infine la voglia di libertà di Mini Countryman Untamed Edition.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/10/2022