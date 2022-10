Mini Aceman sta arrivando, ecco le foto del "crossoverino" elettrico

DAL CONCEPT AI PROTOTIPI DI COLLAUDO Solo poche settimane fa abbiamo potuto vedere il concept della Mini Aceman, che era stata presentata la scorsa estate. Ebbene, oggi riusciamo a vedere i primi prototipi in anteprima. I nostri fotografi 007 li hanno beccati nei pressi della sede di BMW su una bisarca in attesa di essere scaricati, ma le foto sono chiare e ci mostrano quello che sarà il design del futuro modello. Dunque, facciamo un riassunto di tutto quello che sappiamo finora. Qiuest’auto sarà costruita in Cina, in collaborazione con Great Wall e non è un classico SUV, ma più un'autovettura a tre o a cinque porte appena rialzata. Insomma, una specie di Mini “tuttoterreno”. Questo modello si inserirà nello spazio tra la normale Mini hatchback (che sarà sostituita dal nuovo modello nel 2023) e l'attuale Countryman, che dovrebbe aumentare di dimensioni nella sua prossima generazione. La versione di serie della Aceman dovrebbe debuttare a giugno 2024 per buttarsi nel “mucchio selvaggio” dei piccoli crossover che invadono il mercato, come, ad esempio, Nissan Juke, VW T-Cross e Renault Captur.

Nuova Mini Aceman: iniziano i collaudi del crossover 100% elettricoSOLO MOTORI ELETTRICI Mentre la Mini standard e la Countryman resistono entrambe con motorizzazioni elettrica o a combustione, la Aceman farà il grande passo nel mondo degli elettroni. Infatti, dovremo aspettarci solo energia elettrica, con due tagli di batteria e due potenze: la Cooper E sarà equipaggiata con un pacco da 40 kWh e un motore elettrico da 186 CV, la SE con una batteria da 50 kWh per una potenza di 234 CV. Infine, niente trazione integrale, ma solo anteriore. Per la Aceman troveremo misure decisamente molto più compatte dell'attuale Countryman. La nuova arrivata misura 4,05 metri di lunghezza, 1,99 metri di larghezza e 1,59 metri di altezza e sarà costruita su una nuova piattaforma con un passo più lungo rispetto all'attuale Mini standard. Sbalzi corti e passaruota belli larghi completeranno un design inconfondibilmente Mini. Nonostante l'ingombro ridotto, troveremo più spazio interno rispetto alla Countryman di oggi.

VEDI ANCHE

Nuova Mini Aceman: due tagli di batteria, trazione anteriore e fino a 234 CVUN MODELLO ECO-FRIENDLY Il design di Aceman è chiaramente Mini, ma plasmato da un nuovo concetto di stile e innovazione. Sotto la pesante mimetica che vedete nelle foto, possiamo distinguere le maniglie delle portiere in stile BMW. “Ci atteniamo alla tradizione dove ha senso e non rompiamo mai con il passato senza una buona ragione”, ha dichiarato il capo del design Oliver Heilmer. “L'Aceman è la nostra prima proposta 100% senza rivestimenti in pelle e senza cromo. Non perché non ci piacciano la pelle e le cromature, ma perché esistono alternative più rispettose del pianeta che offrono più varietà, più libertà creativa e un'esperienza utente più emotiva”. È probabile che l'innovazione principale sia fortemente ispirata al concept del 2022. Infine, a bordo della Aceman troveranno posto inedite tecnologie per sicurezza e infotainment, un sistema operativo basato su Android e un'importante riprogettazione del display OLED circolare, oltre a un nuovo pacchetto di illuminazione interna modulabile. Il sistema acustico potrà mixare armonie digitali come un DJ professionista, o ridurre la rumorosità durante il viaggio. Tutto ciò significa che i proprietari di Mini Aceman potranno comporre la propria atmosfera in abitacolo completa di colonna sonora su misura, per un’esperienza di guida innovativa in questo segmento.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/10/2022