Mini Aceman, appuntamento il 27 luglio con il SUV elettrico. Video

Si parlava di fine luglio, e fine luglio è ormai dietro l'angolo. Come promesso, ecco allora la data esatta di unveiling del primo SUV 100% elettrico di Mini, benché ancora in formato prototipo. Per Mini Aceman, questo il nome della concept (come la meteora Paceman, ma senza la P) che viene presentata mercoledì 27 luglio, nuova architettura full electric ma soprattutto nuovo linguaggio di design. Sul profilo Twitter di BMW Group, un video teaser propone dettagli esterni in ordine sparso.

A new, energetic character is on the horizon. Just two days left until the official reveal of the @MINI Concept Aceman. #BMWGroup #MINI #MINIConceptCar #MINIElectric pic.twitter.com/5waCRLs3Ge