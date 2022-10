Mini al fianco dei talenti della School of Sustainability con "Mini Inhabit Sound"

Mini ha sottoscritto una partnership con la SOS - School of Sustainability di Mario Cucinella, nata nel 2015 (a Bologna) e con sede a Milano dal 2021. Con questo accordo Mini intende sottolineare il suo impegno nel mondo del design e nel campo progettuale favorendo una riflessione sul tema della sostenibilità in ambito urbano. L’intesa rientra perfettamente nella strategia Mini di ''Big Love'', in quanto entrambe le aziende puntano sulla valorizzazione dei giovani talenti. In questo scenario, tendenze e stili, creatività e comunicazione, cultura del progetto e tecnologia rappresentano dei concetti chiave per sviluppare iniziative comuni.

I ragazzi del SOS al lavoro con Renzo Vitale

PROGETTI PER IL FUTURO ''In un momento importante di crescita per la nostra scuola, SOS è sempre in cerca di partner ed interlocutori interessati ad accompagnarci nella nostra mission di ridisegnare la figura professionale del designer e dell’architetto attraverso nuovi approcci e strategie di apprendimento visionarie'', ha dichiarato Mario Cucinella, Fondatore e Presidente di SOS. Il percorso formativo della scuola prevede un master full-time di nove mesi rivolto a neolaureati e giovani professionisti di tutto il mondo per costruire esperienze in un contesto che integri teoria, ricerca e pratica con l’intento di accrescere una cultura della sostenibilità. L’obiettivo della collaborazione tra Mini e la SOS - School of Sustainability è quello di sviluppare dei progetti di ricerca che vadano dall’urbanistica all’architettura fino al design.

L'archistar Mario Cucinella

LA CENTRALITÀ DEL SUONO La figura di riferimento di Mini nella partnership con SOS è Renzo Vitale, Sound Creative Director del BMW Group. ''Il Sound Design gioca un ruolo importante all’interno della realizzazione di un progetto, tanto quanto l’architettura e l’ingegneria. […] La mia missione era creare i suoni del futuro, realizzare qualcosa di completamente nuovo e riconoscibile. Quando ho iniziato a lavorare su Mini Vision Urbanaut (qui l'approfondimento), ad esempio, sono partito dai materiali sostenibili con cui è realizzato il veicolo, uniti ai profumi generati dalla vettura, per creare suoni che generassero un senso di relax''. Per l’anno accademico 2022-23 il progetto Mini Inhabit Sound sarà al centro dell’attività didattica progettuale di SOS. ''I suoni contribuiscono a definire l’identità di una città, pertanto individuarli e conoscerli è sia un punto di partenza per comprenderne la loro natura e funzione, ma anche un punto di arrivo per ridisegnarne la dinamica dell’ascolto e farne un uso consapevole per il benessere collettivo'', ha commentato Vitale.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/10/2022