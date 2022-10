Mini diventa un manga al Lucca Comics & Games 2022. Il video

Il manga, ossia il fumetto giapponese (da non confondere con l'anime, che il cartone animato) è diventato uno dei settori principali nell'industria editoriale giapponese negli anni Cinquanta, quando anche Mini faceva il suo esordio sulla scena. Questo il ''gancio'' per proporre al salone del fumetto Lucca Comics & Games 2022 una Mini elettrica a tema, che diventa essa stessa un manga dopo l'intervento decorativo di Caterina Rocchi, Direttrice Artistica di Lucca Manga School: la vedete all'opera nel video qui sopra.

Il personaggio femminile di Caterina Rocchi prende forma

MINI AL FIANCO DEI GIOVANI TALENTI Ma l'auto che al salone del fumetto si veste a tema significa anche qualcosa in più. ''Mini ha da sempre a cuore la valorizzazione dei giovani talenti – dichiara Stefano Ronzoni, Head of Mini - e quest’anno abbiamo scelto di collaborare con Lucca Manga School con un progetto che coinvolgerà gli studenti durante l’anno accademico 2022-23. Il concept principale sul quale gli studenti sono chiamati a lavorare è basato sul tema di Mini 'Big Love', che si traduce in amore per le persone e per l’ambiente circostante. I ragazzi dovranno indagare le tematiche di sostenibilità ambientale e inclusione sociale, care alla community di Mini, con lo scopo ultimo di realizzare delle illustrazioni digitali. Attraverso questo progetto Mini vuole dare spazio ai giovani talenti di esprimere appieno la propria creatività e di affinare la capacità di lavorare in sinergia in team''.

VEDI ANCHE

Mini elettrica viene decorata da Caterina Rocchi della Lucca Manga School

VALORI COMUNI Il disegno di Caterina rappresenta la sua visione del tema Big Love: “Prendendo ispirazione dalla sottocultura Ita-Sha di appassionati di modding automobilistico in Giappone, ho creato due personaggi, uno per ogni fiancata, che si incontrano poi simbolicamente sul cofano nello slogan Big Love''. Quella rappresentata è una storia d'amore di due caratteri opposti che si attraggono (lei dinamica e tecnologica, lui pacato e amante della natura), perché volti verso lo stesso obiettivo: sostenibilità, efficienza e amore. Valori con cui Mini vuole identificarsi attraverso la mobilità elettrica, che si propone come giovane ed emozionante come i manga, oltre che green.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/10/2022