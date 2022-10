Federica Manzoni nuovo Head of Mini Italia

Passaggio di consegne in Mini Italia: dal 1° gennaio 2023 Federica Manzoni subentra a Stefano Ronzoni nel ruolo di Head of Mini. Nuovo incarico per Ronzoni, che a partire dal 1° dicembre 2022 ricoprirà la posizione di Sales and Marketing Director di Alphabet Italia.

IL PERCORSO PROFESSIONALE Federica, 42 anni, laureata allo IULM in Comunicazione d’Impresa, è entrata in BMW Italia nel 2006 dove ha inizialmente ricoperto diversi ruoli all’interno degli uffici Events e Advertising & media. Successivamente ha assunto i ruoli di Area manager Mini, Marketing manager in BMW Milano, BMW Brand Communication manager, Marketing Services & Customer support Manager in BMW Italia. Nel 2022 si è trasferita a Monaco dove ha ricoperto, da ultimo, il ruolo di Interaction Management Manager all’interno della Direzione Marketing Services Europe BMW e Mini.

IL BENVENUTO DEL PRESIDENTE “Ringraziamo Stefano Ronzoni - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia - per il lavoro svolto in tutti questi anni in BMW Italia e gli auriamo altri successi nella nuova funzione all’interno di Alphabet Italia. Contestualmente auguriamo un grosso ‘in bocca al lupo’ a Federica Manzoni che, cresciuta professionalmente nel BMW Group con esperienze trasversali sia nella filiale italiana, che in concessionaria che nella sede centrale di Monaco, assumerà la direzione del brand Mini in Italia portando la sua passione, professionalità ed entusiasmo”.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/10/2022