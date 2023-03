Mini Clubman Final Edition, l’ultima serie limitata prima dell’elettrica Aceman

Pronta a essere sostituita dall’elettrica Aceman, l’ultima edizione sarà prodotta in 1969 esemplari, come l’anno del suo debutto

La prima Mini Clubman, versione station wagon della piccola inglese, ha debuttato nel 1969 ed è stata prodotta fino al 1981. Un’auto caratterizzata dal muso piatto (in controtendenza rispetto alle linee più tondeggianti della Mini “regolare”) e dal portellone posteriore con apertura ad armadio, e che raccontava un’idea decisamente rivoluzionaria, almeno per l’epoca, sintetizzata dalle parole del suo designer Roy Hanes: “l’idea che solo le cose brutte possano essere funzionali è scomparsa”.

Mini Clubman Final Edition, visuale di 3/4 anteriore

LA NUOVA Mini Clubman è tornata nel 2007, con le porte sdoppiate e una sola porta d’accesso sul lato destro dell’auto; la terza generazione ha debuttato nel 2015 crescendo in lunghezza e nel passo (qui la prova della versione Cooper D). Dopo il restyling del 2021, la station inglese si prepara ad essere mandata definitivamente in pensione con la Final Edition, serie in tiratura limitata a 1.969 esemplari, come l’anno del suo debutto sul mercato. Il suo posto sarà preso dalla all-electric Aceman, presentata qualche mese fa.

Mini Clubman Final Edition, visuale dall'alto con le portiere aperte

NOVITÀ FUORI Realizzata sulla base della Cooper S da 178 CV (131 kW), la Clubman Final Edition è disponibile nelle colorazioni Nanuq White, Enigmatic Black e Melting Silver. Sulla carrozzeria spiccano i dettagli color rame sulla griglia del radiatore, sui badge nei parafanghi, negli adesivi che corrono alla base delle portiere e nei battitacco. Lo Shimmer Copper arricchisce anche il motivo grafico dei cerchi in lega da 18 pollici di serie. La scritta Final Edition è riportata sul parafango destro, mentre nel montante C si trova un badge con la numerazione dell'esemplare.

Mini Clubman Final Edition, finiture esclusive anche nell'abitacolo

DETTAGLI ALL’INTERNO Una volta aperte le portiere troviamo i battitacco con la scritta Final Edition, riportata anche sulla razza inferiore del volante in pelle Nappa. I sedili in pelle hanno il supporto delle cosce regolabile e il badge dell’edizione speciale cucito sulle spalle. La plancia ha rivestimenti esclusivi in verde scuro e rame; per finire, lo stemma “1 of 1969” è riportato sul cruscotto dalla parte del passeggero, così come sui tappetini.

Mini Clubman Final Edition, la scritta ''1 of 1969'' sulla plancia

NON MANCA NIENTE Decisamente completa, e non potrebbe essere diversamente, la dotazione tecnologica: l’infotainment prevede il display touch da 8,8 pollici a centro plancia, l’ultima versione dell’assistente vocale in auto, Apple CarPlay e Android Auto.

Mini Clubman Final Edition, i cerchi in lega da 18''

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Dei 1.969 esemplari che verranno prodotti, 50 sono destinati all'Italia. Il prezzo di Mini Clubman Final Edition è di 49.900 euro. La vettura è ordinabile già da oggi, con le consegne previste tra agosto e settembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/03/2023