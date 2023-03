Mini Hatchback 2024: torna il nome Cooper. Ecco come cambia

Il cambio di nome è un chiaro indizio che per il 2024 la Mini si prepara a un rinnovamento radicale. La denominazione Hatchback lascerà il posto a Cooper, che da versione prestazionale andrà a designare tutti i modelli a 3 e 5 porte della Mini classica. Alla conferenza stampa annuale della casa madre BMW, Mini ha esposto un esemplare ancora camuffato della Cooper SE: top della gamma elettrica (nella fotogallery di questo articolo trovate le foto spia di un esemplare messo a nudo), ma sappiamo che la Cooper manterrà anche le motorizzazioni a benzina. Anche se prodotte in fabbriche completamente differenti.

MADE IN CHINA Le versioni elettriche della Mini Cooper saranno infatti costruite in Cina su una piattaforma sviluppata congiuntamente da BMW e dalla locale Great Wall. Il modello a benzina continuerà invece a essere costruito a Oxford, in Inghilterra, sulle piattaforme realizzate dal Gruppo BMW. Nonostante le diverse tecnologie utilizzate per le versioni ICE ed EV, tutte le Mini avranno carrozzerie identiche, lunghe circa 3,80 m da paraurti a paraurti, con sbalzi molto corti tanto al frontale quanto al posteriore.

Nuova Mini Cooper 2023 3 porte, il frontale

IL DESIGN I fari e il paraurti anteriore sono abbastanza simili a quelli dell'auto attuale, mentre il parabrezza è stato leggermente arretrato, probabilmente per contribuire a migliorare l'aerodinamica e massimizzare l'autonomia per la variante MINI Electric. Più radicali i cambiamenti al posteriore, dove un esemplare privo di camuffatura immortalato i mesi scorsi mostrava luci trapezoidali di nuovo disegno, collegate da un nuovo elemento decorativo che attraversa il portellone da un lato all'altro.

GLI INTERNI L'interno rappresenta un'evoluzione dei temi stilistici già noti, con un ampio display digitale per l'infotainment ospitato nel tradizionale strumento circolare a centro plancia e gli intramontabili interruttori a levetta di gusto aeronautico. Le principali novità sono il volante a due razze ridisegnato e l'abolizione del quadro strumenti digitale fissato al piantone dello sterzo, le cui funzioni verranno assolte unicamente dallo Head-up Display: una scelta all'insegna della razionalità.

Nuova Mini cooper 2023 3 porte, il posteriore

VERSIONI E CARATTERISTICHE Se le versioni della Mini Cooper a benzina continueranno a utilizzare motori a tre cilindri da 1,5 litri, le versioni elettriche potranno contare su due differenti tagli di batteria: da 40 kWh sulle Cooper E e da 54 kWh sulle Cooper SE, con autonomie che potrebbero aggirarsi attorno ai 320 e ai 400 km, rispettivamente. Mini ha poi lasciato intendere che arriverà anche una versione John Cooper Works (JCW) ad alte prestazioni, allestita sulla base delle Mini full-electric.

QUANDO ARRIVA Le nuove Mini Cooper saranno svelate al prossimo Motor Show di Monaco, che va in scena nel settembre di quest'anno, insieme alle Mini Countryman di nuova generazione. I modelli elettrici cinesi arriveranno sul mercato nell'aprile 2024, mentre le varianti a benzina costruite a Oxford sono previste per il luglio 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/03/2023