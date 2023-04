Nuova Renault Captur: largo al crossover francese, ecco i prototipi su strada

Appena svelata la nuova Clio, Renault non si perde in chiacchiere e mette in campo anche la variante crossover, cioè la Captur, che sta per arrivare nella sua inedita veste. Ovviamente stiamo parlando di prototipi, ma il fatto di vederli girare su strada significa che lo sviluppo è a buon punto e non dovremmo tardare a vedere il nuovo modello entro pochi mesi. La Renault Captur di seconda generazione ha quattro anni e la Casa francese sa perfettamente che la macchina ha bisogno di un aggiornamento di metà carriera per rimanere competitiva fino all'arrivo della prossima generazione.

Nuova Renault Captur: prototipi immortalati su strada durante i collaudiNUOVO LOOK, MA NIENTE STRAVOLGIMENTI La Captur del 2024, che vediamo in queste immagini, è pesantemente mimetizzata sia nella zona anteriore sia in quella posteriore, di conseguenza è difficile individuare il grosso dei cambiamenti che si trova sotto le pellicole, ma sembra che manterrà la forma complessiva dei fari. Tuttavia, dovrebbero sfoggiare una nuova grafica e probabilmente nuove luci diurne, ispirate a quelle che vediamo sulla nuova Clio. Anche la griglia e il paraurti assumeranno forme diverse e sembra che i designer abbiano messo mano anche al cofano, poiché il logo non sporge più come adesso. Il rivestimento nero decorerà comunque le parti inferiori del corpo. Sul retro, possiamo vedere un portatarga identico e il posizionamento dei catarifrangenti in una posizione simile. Tuttavia, il paraurti farà parte delle novità, così come i gruppi ottici posteriori. Il portellone dovrebbe ancora ospitare l'emblema al centro, sopra il logo Captur.

Nuova Renault Captur: design più moderno e proporzioni simili al modello attualeMOTORI IBRIDI MHEV E PHEV Detto dello stile, non facciamoci ingannare dall'apparente design chiuso della griglia perché la futura Renault Captur sarà equipaggiata con motori convenzionali. E in effetti, questo muletto ha un tubo di scarico visibile sul lato sinistro della coda. Parlando proprio di motori, probabilmente la Clio andrà avanti con il consueto assortimento di unità a benzina nelle varianti mild-hybrid e plug-in hybrid, insieme a una versione a GPL. Del diesel nemmeno l'ombra, anche su tutto deve essere confermato.

Nuova Renault Captur: il frontale sotto la copertura delle pellicole mimeticheINTERNI RINNOVATI SENZA ESAGERARE L'abitacolo non vedrà grossi cambiamenti e resterà un luogo familiare e accogliente come oggi, poiché stiamo parlando di un aggiornamento di metà ciclo, non di una nuova generazione. Il cruscotto, i sedili, i pannelli delle porte e i comandi saranno in gran parte ereditati dal modello attuale. Semmai, Renault potrebbe dotare la Captur di un nuovo sistema di infotainment, con un design più moderno e un nuovo quadro strumenti digitale. Come minimo ci sarà un nuovo software. Infine, è probabile che la console centrale venga leggermente aggiornata e potrebbe essere incluso anche un nuovo volante. Lato sicurezza, l’equipaggiamento di ADAS sarà rivisto e potrebbero debuttare servizi tecnologici di ultima generazione per completare il quadro delle modifiche. Non sappiamo ancora quando verrà svelata la nuova Renault Captur. Tuttavia, considerando che la fase di test dinamici è iniziata di recente, azzardiamo l’ipotesi che possa arrivare non prima della fine del 2023, o nel primo trimestre del prossimo anno, con la commercializzazione che avverrà poco dopo il debutto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/04/2023