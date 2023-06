Nato per stupire: ecco Renault Rafale, il SUV coupé che sfida il vento

Prosegue la massiccia offensiva di prodotto di Renault, che negli ultimi due anni si era concentrata in maniera particolare sul segmento C, con Megane E-Tech Electric, Austral e il SUV coupé Arkana. L’attenzione della casa francese è ora tutta sul più grande segmento D: nelle scorse settimane abbiamo avuto l’opportunità di provare la nuova Renault Espace, mentre in questi giorni è stato presentato il nuovo SUV coupé Rafale, anticipato da una serie di teaser.

Come è fatto fuori

Interni e tecnologia

Motorizzazioni

Quando arriva, prezzo

Scheda tecnica

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese: visuale frontale

Il nuovo SUV coupé francese non fa mistero della sua indole sportiva, andando a scomodare uno dei nomi storici legati a Renault, quello dei record dell’aereo da esibizione Caudron Renault Rafale che nel 1934 raggiunse i 445 km/h. Esteticamente è un’auto del tutto nuova, la prima a inaugurare il nuovo linguaggio stilistico introdotto da Gilles Vidal, nuovo responsabile del Design Renault.

DIMENSIONI Lungo 4,71 metri, largo 1,86 metri e alto 1,61 metri, Renault Rafale condivide con Espace la piattaforma CMF-CD su cui è costruito, ma anche il passo di 2,74 metri. Più larghe di 4 centimetri le carreggiate, che regalano un assetto più stabile ma anche una più massiccia presenza su strada, accentuata dalle ruote con cerchi da 20”. La capacità del bagagliaio è di 530 litri fino alla cappelliera.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese: visuale laterale

LOOK POSSENTE Il lungo cofano piatto si appoggia su un frontale aggressivo, con la firma luminosa verticale che ha debuttato sul restyling di Renault Clio e la forma spigolosa del paraurti in color nero lucido. Tutta nuova anche la calandra, con tante losanghe - il simbolo di Renault - color nero lucido su uno sfondo blu o grigio a seconda delle versioni. Al posteriore spiccano le due spalle che sovrastano le ruote posteriori, i sottili gruppi ottici che confluiscono nello spoiler disegnato dal portellone, e l’originale paraurti con la protezione inferiore sporgente. Filante e aerodinamico il profilo, con la linea del tetto che prosegue senza interruzioni nel lunotto, inclinato di 17° (non c’è il “tergi”), sormontato da uno spoiler sportivo. Vistosi i tagli inclinati della carrozzeria nelle portiere che regalano dinamismo alla linea, così come la linea di cintura dei finestrini che sale drasticamente verso l’alto in corrispondenza del montante C.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese: visuale di 3/4 posteriore

CINQUE COLORI Nuovo Rafale sarà disponibile con cinque tinte di carrozzeria: Rosso Passion, Nero Étoilé e Grigio Scisto Lucido, già disponibili nella gamma Renault, a cui si affianca il Bianco Perlato Satinato e - per la prima volta su una vettura di serie - il Blu Alpine, di colore più intenso rispetto a quello utilizzato sulla A110.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese: visuale degli interni

L’abitacolo è sostanzialmente lo stesso di Renault Espace, con il doppio display OpenR ad alta risoluzione che abbraccia il conducente, e che sfrutta i servizi connessi di Google. Cambiano i sedili, dalla conformazione più sportiva e con rivestimenti in Alcantara (riciclata al 61%); nelle versioni sportive Esprit Alpine la pelle è traforata, così da intravedere il rivestimento in tessuto blu con un effetto moiré che ricorda quello della calandra anteriore. Originale, sempre in questo allestimento, il logo A di Alpine che si illumina e ''pulsa'' come un cuore avvicinandosi all’auto.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese: il logo A che si illumina

BELLO STARE DIETRO A bordo troviamo poi materiali raffinati come l’ardesia, usata per la plancia del cruscotto nella versione Esprit Alpine, e il sughero colorato per l’allestimento Techno. Nuovo anche il tetto in vetro con tecnologia opacizzante Solarbay, capace di oscurarsi su richiesta, anche solo davanti o dietro. Al posteriore i passeggeri possono anche contare su un bracciolo posteriore high tech con due prese USB, vani per tablet e smartphone e due supporti pieghevoli per poter usare gli schermi dei propri device.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese: la grafica del cruscotto digitale

TECNOLOGIA DI BORDO Il guidatore avrà davanti agli occhi un head-up display di grandi dimensioni (9,3”), che proietta le principali informazioni di marcia direttamente sul parabrezza. Le luci ambientali sono personalizzabili, anche sfruttando i tempi del ciclo circadiano e dell’ora del giorno in cui ci si muove; non mancano i servizi di Google Maps e Google Assistant del sistema OpenR, e la connettività con i propri smartphone grazie ai protocolli Android Auto e Apple Carplay, anche in modalità wireless. La dotazione di ADAS, di serie o a richiesta, comprende 32 dispositivi di assistenza che arrivano fino alla guida assistita di secondo livello in autostrada.

Il nuovo SUV coupé di Renault sarà inizialmente disponibile con la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 200 CV già vista (e apprezzata) su Austral ed Espace, a cui seguirà più avanti la più potente PHEV E-Tech 4x4 da 300 CV.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese: visuale di 3/4 anteriore

L’IBRIDO Un collaudato impianto “serie-parallelo” composto da un tre cilindri turbo benzina da 1.2 di cilindrata, 130 CV (96 kW) di potenza e 205 Nm di coppia. Due i motori elettrici che gli si affiancano: il principale eroga 50 kW (70 CV) con una coppia di 205 Nm, si occupa della trazione elettrica ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh. Il secondo motore è uno starter generator da 25 kW e una coppia di 50 Nm, che si occupa di accendere il motore termico e di cambiare le marce nel cambio con innesto a denti senza frizione. Una soluzione con consumi particolarmente contenuti (4,7 litri/100 km dichiarati, per un’autonomia di 1.100 km) e che in città può far circolare fino all’80% del tempo in modalità solo elettrica.

PIACERE DI GUIDA I tecnici Renault hanno curato con particolare attenzione la parte meccanica di nuovo Rafale, puntando molto al piacere di guida: al retrotreno il SUV francese presenta una soluzione multilink abbinata all’ultima versione del sistema a quattro ruote sterzanti 4Control Advanced, che migliorano la tenuta di strada girando in fase con le ruote anteriori a velocità superiori a 50 km/h, e rendono più facili i parcheggi muovendosi in opposizione di fase in manovra, fino a 5°, per ridurre il diametro di sterzata, che è di soli 10,4 metri. A questo si aggiunge anche il dispositivo di guida elettronica del retrotreno Véhicle Motion Control (VMC 2), che anticipa le perdite di aderenza agendo sull’impianto frenante, così da ottenere una miglior velocità in curva, e al tempo stesso garantire il posizionamento ottimale delle quattro ruote su strade con superfici irregolari.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese: i sedili e il posto guida

IL BOMBARDONE Attualmente è in fase di sviluppo anche la versione più potente da 300 CV, con powertrain ibrido plug-in, e che verrà successivamente introdotta anche sul resto della gamma dei SUV grandi di Renault. I cavalli extra arriveranno da un’ottimizzazione del motore termico, ma soprattutto da un terzo motore elettrico al retrotreno, che si occuperà anche di assicurare la trazione integrale. La batteria di maggiore capacità, da ricaricare alle colonnine, permetterà di affrontare qualche decina di km - il dato preciso non è ancora stato comunicato - in modalità full electric.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese

Dopo la presentazione ufficiale al 54° Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget, Nuovo Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 CV verrà commercializzato nella primavera del 2024. Il listino prezzi verrà prevedibilmente comunicato alle porte dell’autunno.

Dimensioni 4,71 x 1,86 x 1,61 metri Passo 2,74 metri Peso Da 1.653 kg Volume bagagliaio 530 litri Motore termico 1.2 da 130 CV e 205 Nm Motori elettrici 50 kW, 205 Nm / 25 kW, 50 Nm Trasmissione Automatica multimodale con innesto a denti Potenza 200 CV Consumo 4,7 l/100 km Autonomia 1.100 km Diametro di sterzata 10,4 metri

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/06/2023