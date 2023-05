Dopo Arkana, il nuovo SUV coupé di Renault si chiamerà Rafale: ecco il video in anteprima

Lo storico produttore di motori per aerei darà il nome al nuovo SUV coupé top di gamma della casa francese: il video che lo mostra in anteprima

Non si ferma l’offensiva Renault sul fronte dei SUV: dopo Austral, che abbiamo provato nella sua versione full hybrid, a poche settimane dalla presentazione della nuova Espace a 5 e 7 posti (che ritorna con carrozzeria a ruote alte), tocca alla versione coupé di Austral, che non si chiamerà Avantime (come ipotizzato in occasione delle prime foto spia) ma Rafale, come il produttore di motori per l’aviazione degli anni Trenta.

UN LEGAME STORICO Per comprendere il legame tra Renault e l’aviazione occorre tornare indietro di novant’anni esatti, fino al 1933, quando la casa francese acquisisce il produttore di motori per aerei Caudron, dando vista all’azienda Caudron-Renault. Tutti i velivoli prodotti prendono il nome di un vento: nel 1934, il C460 monoposto da gara diventa così Rafale, che vuol dire “raffica di vento”.

il Rafale C460 da gara con Hélène Boucher

VEDI ANCHE

CENNI STORICI Aggiunge un po’ di dettagli Sylvia Dos Santos, responsabile del naming dei prodotti Renault. “Sono pochi quelli che lo sanno, ma il nome Rafale appartiene a Renault dal 1934 e fa parte della storia della Marca, e per la prima volta lo utilizziamo per per dare un nome a un veicolo. Del primo Rafale della storia, progettato per battere record, sono state realizzate pochissime unità; una di queste è stata guidata da Hélène Boucher, che ha battuto diversi record di velocità, tra cui il record femminile di velocità su 1.000 chilometri, raggiungendo 445 km/h l’11 agosto 1934. Disegnato da Marcel Riffart (che progettò anche le auto Nervasport e Viva Grand Sport), montava un motore a 6 cilindri in linea”.

Renault E-Tech engineered: la Arkana

SARÀ IBRIDO Ancora presto per i dettagli e le schede tecniche, ma sappiamo già che Rafale sarà mosso dalla motorizzazione full hybrid E-Tech che già equipaggia gran parte della gamma Renault, dal SUV coupé Arkana (qui la prova su strada) ad Austral: un 1.2 tre cilindri turbo benzina da 131 CV e 205 Nm di coppia abbinato a un motore elettrico da 50 kW (68 CV) e altri 205 Nm, alimentato da una batteria da 2 kWh. La potenza di sistema è di 199 CV con un cambio automatico senza frizione a quattro rapporti quattro rapporti per il motore termico e due rapporti per quello elettrico.

QUANDO LO VEDREMO? In linea con le sue origini, la presentazione ufficiale di nuovo Renault Rafale sarà il prossimo 18 giugno al 54° Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/05/2023